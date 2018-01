Jörg Albrecht ist Oberbürgermeister von Sinsheim und damit auch für den Stadtteil Hoffenheim zuständig. Er hat in der vergangenen Bundesligasaison durch die Sportschau nationale Bekanntheit bekommen. Beim 1:1 in München gegen die Bayern sah man beim Hoffenheimer Ausgleichstreffer ein Tribünenbild mit Hunderten konsternierter Münchner und einem enthusiastisch jubelnden Hoffenheimer – dem Herrm Bürgermeister.

Wer mit Jörg Albrecht durch das Sinsheimer Stadtzentrum geht, beobachtet einen Provinzpolitiker im besten Sinne. Pizzaessenden Schülern an der Bushaltestelle wird ein "guten Appetit" gewünscht, älteren Damen werden die Hände geschüttelt, hier ist jemand den Menschen zugewandt. Wenn er über Dietmar Hopp spricht, redet er über die sanierte Schule, den Park im Zentrum - etwas zwischen Wellnesslandschaft und Trimm-Dich-Pfad -, oder die Leichtathletikhalle, die der Ehrenbürger der Stadt und Mäzen unlängst finanziert hat.

Sehenswerter "Plastiko"

Und er spricht über die TSG , die einen siebenstelligen Betrag in die Stadtkasse spült, aber vor allem für öffentliche Wahrnehmung sorgt. Es gibt zwar auch das berühmte Technikmuseum mit den zwei Überschallflugzeugen Concorde und Tupolew TU-144 direkt an der A6, aber "ohne die Bundesliga hätte Sinsheim niemals diese bundesweite Wahrnehmung" .

So wie am Samstag (20.01.2018). Heimspiel gegen Leverkusen, wenn genug Auswärtsfans mitkommen, könnte es ein ausverkauftes Spiel geben. TSG gegen Bayer 04 – für Traditionalisten und Romantiker der "Plastiko" , ein Horrorspiel ohne Tradition. Für alle, die den Fußball um seiner selbst Willen lieben, eine Aussicht auf ein Spiel, das es wert ist, gesehen zu werden.

Spektakel statt defensiver Fünferkette

Die meisten Bundesligateams agieren in dieser Saison mit einer defensiven Fünferkette und töten so das Spiel. Die aus Hoffenheim und Leverkusen tun das nicht. Sowohl Julian Nagelsmann als auch sein Kollege Heiko Herrlich lassen ihre Teams mit offensiv besetzten Außen antreten und sorgen so für Spektakel.

Insbesondere Herrlich ist hier stilbildend, selbst gegen Bayern München besetzte er seine Außenbahnen nicht mit defensiv geschulten Spielern, sondern mit den Stürmern Karim Bellarabi und Leon Bailey. Selbst wenn das am vergangenen Wochenende schiefging, oder es wie beim 4:4 gegen Hannover zum Teil zu haarsträubenden Defensivszenen führte, eines liefert die Werkself so gut wie nie – Langeweile. Und damit unterscheidet sie sich fundamental von vielen Konkurrenten.

Ähnlich schwärmen kann man allgemein auch über Hoffenheim unter Julian Nagelsmann, nur nicht aktuell. Die TSG holte aus den jüngsten sieben Spielen nur acht Punkte, die Partie gegen Bayer hat richtungsweisenden Charakter, zumal es in der Woche darauf zu den Bayern geht.

Nach dem Kirchenchor die Sportschau

Jörg Albrecht wird sich am Samstag die Zusammenfassung in der Sportschau ansehen. Ins Stadion schafft er es nicht. Er muss einen Preis bei einer Tanzsportmeisterschaft überreichen, dann zum Kirchenchor und schließlich noch zu einer Veranstaltung der freiwilligen Feuerwehr.

Mögliche Aufstellungen:

TSG Hoffenheim: Baumann - Bicakcic, Vogt, Hübner - Kaderabek, Zuber - Grillitsch - Amiri, Geiger - Uth, Gnabry

Bayer 04 Leverkusen: Leno - Tah, S.Bender, Wendell - Henrichs, L.Bender, Aranguiz, Bailey - Havertz, Alario, Volland

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 20.01.2018 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 20.01.2018 | Das Erste

Stand: 19.01.2018, 14:00