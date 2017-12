Ausgangslage:

RB Leipzig ist wieder Bayern-Verfolger Nummer eins. Nach dem 2:0 gegen Werder Bremen sind die Sachsen mit nur noch drei Punkten Rückstand wieder in Schlagdistanz zum Tabellenführer. Und das trotz der viel gefürchteten Doppelbelastung. Doch Leipzig holte in der Bundesliga unmittelbar nach den Champions-League-Spielen 13 von 15 möglichen Punkten.

In Hoffenheim läuft es dagegen überhaupt nicht mehr. Zum trostlosen Ausscheiden in der Europa League kommen auch vermehrt schlechte Resultate in der Liga. Hoffenheim gewann nur eines der vergangenen sechs Bundesliga-Spiele. Zuletzt verlor die TSG 0:3 beim Hamburger SV . Damit sind die Hoffenheimer in der Tabelle nur noch Siebter.

Personal:

Leipzig kann fast auf den gesamten Kader zurückgreifen. Sicher fehlen wird nur Marcel Sabitzer (Schulterverletzung), für den die Hinrunde gelaufen ist. Ein Fragezeichen steht hinter Marcel Halstenberg, den muskuläre Probleme plagen.

Bei Hoffenheim steht hinter dem Einsatz von Benjamin Hübner und Nationalstürmer Sandro Wagner ebenso ein Fragezeichen wie hinter dem von Serge Gnabry. Außerdem wird der gelbgesperrte Kapitän und Abwehrchef Kevin Vogt fehlen.

Stimmen:

Leipzigs Coach Ralph Hasenhüttl erwartet in Hoffenheim das "schwerstmögliche Spiel. Wir treffen auf einen Gegner, der uns alles abverlangen wird. Es ist ein Gegner, der körperlich, mental und taktisch auf allerhöchstem Niveau ist."

Allerdings mach Hoffenheims Julian Nagelsmann der Blick auf die aktuelle Tabelle einige Sorgen: "Ich bin ein Freund ganz ehrlicher Worte: Wir befinden uns in einer Ergebniskrise. Wir dürfen nicht davon zehren, was gewesen ist, und müssen wieder in der Realität leben" , sagte er.

Sonstiges:

Ralf Rangnick hat es nach Hoffenheim mit Leipzig zum zweiten Mal geschafft, einen Verein quasi aus dem Nichts in die Bundesliga-Spitze zu führen. Bei beiden Projekten war die finanzielle Ausstattung ausgesprochen gut - trotzdem ist in beiden Fällen das sportliche Ergebnis mehr als respektabel.

Rangnick ist übrigens immer noch der TSG-Trainer mit den meisten Bundesliga-Siegen (32 in 85 Spielen) - und er kann sich sogar vorstellen, eines Tages wieder auf der Bank zu sitzen. "Ich habe immer wieder betont, dass ich mich hier als Sportdirektor sehr wohlfühle. Ich möchte aber nicht komplett ausschließen, irgendwann noch einmal auf die Trainerbank zurückzukehren" , sagte der 59-Jährige der "Bild". "Dafür bin ich einfach noch zu jung."

Die möglichen Aufstellungen:



TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Akpoguma, Posch, Schulz - Geiger - Demirbay, Amiri - Uth, Gnabry - Wagner



RB Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Orban, Upamecano, Halstenberg - Keita, Demme - Kampl, Forsberg - Poulsen, Werner



Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 02.12.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 02.12.2017 | Das Erste

Stand: 01.12.2017, 08:00