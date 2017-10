Ausgangslage:

In Sinsheim wollen sie eine eher gebrauchte Woche zu einem doch noch versöhnlichen Ende bringen: In Wolfsburg kassierte die Mannschaft von Julian Nagelsmann in der Nachspielzeit den Ausgleich, im Pokal schied man bei den in der Liga noch sieglosen Bremern aus.

Das nagte hörbar am Nervenkostüm der Hoffenheimer: "Wir waren klar die bessere Mannschaft und sind total unverdient ausgeschieden", schimpfte Nagelsmann, und auch Manager Alexander Rosen merkte an: "Werder Bremen stand ja einmal für spielerische Blüte. Was da jetzt kommt, hat nichts mit Fußball zu tun."

Die Gladbacher stehen nach einem mühsamen, aber nicht unverdienten 1:0-Erfolg in Düsseldorf im Achtelfinale - trotzdem wissen sie nach wie vor nicht so recht, was von dieser Saison zu halten und was in ihr möglich ist. Das jüngste Bundesligaspiel daheim gegen Leverkusen zeigte exemplarisch die ganze Bandbreite der Gladbacher Leistungspalette in dieser Spielzeit: Einer überzeugenden Vorstellung in Halbzeit eins mit hochverdienter 1:0-Führung folgte ein extremer Leistungseinbruch im zweiten Abschnitt mit fünf Gegentoren. 17 Gegentore haben die Borussen schon kassiert - so viel wie die Kellerkinder aus Freiburg und Köln.

Personal:

Bei den Gastgebern fehlen die Innenverteidiger Ermin Bicakcic (Kreuzbandzerrung) und Benjamin Hübner (Gelbsperre). Der Einsatz von Havard Nordveit (Knieprobleme) ist fraglich. Mönchengladbach muss ohne Christoph Kramer auskommen. Der 26 Jahre alte Fußball-Weltmeister hat seine muskulären Probleme im Oberschenkel noch nicht ganz auskuriert. "Es reicht nicht bis Hoffenheim", sagte Trainer Dieter Hecking am Freitag.

Stimmen:

Julian Nagelsmann geht das Krisengerede rund um 1899 Hoffenheim mächtig auf die Nerven. "Meister wollen wir ja eigentlich werden. Aber da müssen wir uns sputen", sagte Nagelsmann ironisch und legte gleich nach: "Die Krise wünscht sich ja die Fußballwelt so sehr. Dass wir endlich in eine Krise rutschen." Ausgeglichener klang Kollege Hecking: "Die Mannschaft hat das 1:5 gegen Leverkusen gut weggesteckt und die richtige Reaktion darauf gezeigt", sagte Hecking über den Pokalsieg seiner Mannschaft. Gegen Hoffenheim kündigte er personelle Veränderungen an: "Im Pokal sind Tony (Jantschke, Anm. d. Red.) und Ibo (Traore) neu in die Mannschaft gekommen, auch am Samstag gegen Hoffenheim werde ich wieder ein wenig rotieren."

Sonstiges:

Für Thorgan Hazard, Gladbachs Siegtorschützen aus dem Pokal, ist jeder Treffer wichtig. Im Kreise seiner fußballspielenden Brüder Eden (FC Chelsea) und Kylian (FC Chelsea U23) muss derjenige aus dem Trio, der am Ende der Saison die wenigsten Scorerpunkte erzielt hat, die anderen beiden zum Essen einladen. In dieser Saison müsste er die Zeche bisher nicht zahlen. Derzeit liegt Thorgan (sieben) vor Eden (sechs) und Kylian (eins).

