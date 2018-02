Ausgangslage:

Tristesse im Kraichgau: Hoffenheim gewann nur eines der vergangenen sieben Bundesliga-Spiele (gegen die Kellerkinder aus Mainz zu Hause mit 4:2), holte aus diesen sieben Partien nur fünf der 21 möglichen Punkte – einzig der HSV war in diesem Zeitraum noch erfolgloser als die TSG . Das Hauptproblem liegt in der Defensive: 37 Gegentore kassierte Hoffenheim in dieser Saison, nur Köln und Mainz fingen mehr Treffer. Allein in der Rückrunde kassierte die TSG 15 Gegentore, so viele wie keine andere Mannschaft. Der "Lohn": Die Europa-League-Ränge sind mittlerweile sechs Zähler entfernt.

Ganz anders die Lage im Südwesten der Republik: Der SC Freiburg zeigte sich von der Niederlage in Hannover gut erholt und feierte im Kellerduell gegen Bremen einen ungemein wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Von den vergangenen elf Bundesliga-Spielen verloren die Breisgauer nur jenes in Hannover und haben nun elf Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz bzw. fünf auf den Relegationsrang.

Personal:

Weiterhin fehlen wird der TSG im Duell mit Freiburg Nationalspieler Kerem Demirbay (Außenbandriss am Sprunggelenk), ein Einsatz von Steven Zuber (Oberschenkelprobleme) steht noch auf der Kippe.

Der SC Freiburg wird wohl auf Mittelfeldspieler Nicolas Höfler verzichten müssen. Der 27-Jährige ist nach seiner Grippe immer noch nicht fit.

Stimmen:

Julian Nagelsmann und die TSG sehnen drei Zähler herbei. Der Coach beteuerte: "Das Team und ich sind unfassbar geil aufs Gewinnen und diese Lust wird im Moment nicht oft genug gestillt. Wir hätten gerne mehr Punkte. Aber eine solche Phase gehört für das Team, für das Trainerteam und für mich auch zu einem Reifeprozess dazu."

Sonstiges:

Ein Wendepunkt: Vor dem Hinspiel in Freiburg war Hoffenheim noch ungeschlagen und konnte mit 14 Punkten aus sechs Spielen auf den besten Start seiner Bundesliga-Geschichte zurückblicken. Der SC war hingegen noch sieglos, feierte dann mit dem 3:2 aber seinen ersten Saisonsieg. Für beide Vereine markierte diese Partie einen Wendepunkt: Die TSG hat seitdem die Bilanz eines Abstiegskandidaten, Freiburg die eines Europacup-Aspiranten.

Mögliche Aufstellungen:

red mit dpa und sid | Stand: 23.02.2018, 08:00