Die Leistung hat gepasst, aber das Ergebnis stimmte nicht. Für die TSG Hoffenheim endete ihr erstes Spiel auf internationaler Bühne mit einer 1:2-Niederlage in der Champions-Legaue-Qualifikation gegen den 1. FC Liverpool.

Die Enttäuschung war nach dem Schlusspfiff bei den Spielern spürbar. "Wir sind die bessere Mannschaft, haben mehr vom Spiel, schaffen es aber nicht, früher ein Tor zu machen", haderte Torwart Oliver Baumann. Doch bevor die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann versuchen wird, das drohende Aus an der legendären Liverpooler Anfield Road abzuwenden, wartet mit Werder Bremen ein unbequemer Gegner zum Bundesliga-Auftakt.

Unbequem vor allem, weil die Bremer in der vergangenen Saison eine bärenstarke Rückrunde gespielt und torreiche Begegenungen garantiert haben. Vor allem Stürmer Max Kruse präsentierte sich in herausragender Verfassung und netzte überragende 13 Mal in der zweiten Saisonhälfte. Kruse ist auch in diesem Jahr wieder das Prunkstück der Bremer Offensive - vor allem nach dem Abgang von Serge Gnabry.

Auf Hoffenheimer Seite wird Bayern-Leihgabe Serge Gnabry voraussichtlich gegen seinen Ex-Club auflaufen. Gnabry bildete gegen Liverpool mit Andrj Kramaric die Flügelzange, im Zentrum bot Julian Nagelsmann Sandro Wagner auf. Aber mit Marc Uth und Adám Szalai stehen dem Trainer weitere Alternativen zur Verfügung.

Hoffenheim ist für Werder traditionell ein gutes Pflaster. Die Bremer verloren nur zwei ihrer 18 Bundesligaspiele gegen die TSG . Beim letzten Aufeinandertreffen vor drei Monaten behielten aber die Gastgeber mit einem spektakulären 5:3-Erfolg die Oberhand. Ein ähnliches Ergebnis würde sicherlich ordentlich Rückenwind für Anfield geben.

Mögliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Nordtveit, Vogt, B. Hübner - Toljan, Zuber - Polanski - Geiger, Nad. Amiri - Uth, Szalai

Werder Bremen: Pavlenka - Ro. Bauer, L. Sané, Veljkovic - Gebre Selassie, M. Eggestein, Augustinsson - Gondorf, Delaney - Bartels, M. Kruse

Schiedsrichter: Winkmann (Kerken)



