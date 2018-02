Ausgangslage:

Abseits des Tabellenführers Bayern gestaltet sich die Liga sehr ausgeglichen - Hertha BSC schlug am vergangenen Spieltag Champions-League-Aspirant Bayer Leverkusen und deutete an, dass mit Berlin durchaus noch zu rechnen sein könnte im Kampf um Europa. Drei Zähler am Freitagabend gegen Mainz würden die Herthaner endgültig wieder auf Schlagdistanz bringen. Vor allem die Abwehr der Hauptstädter könnte dabei ein Trumpf sein: Pal Dardai trainiert mit bisher nur drei Gegentreffern die beste Defensive der Rückrunde.

Im Gegensatz zu Berlin stellt Mainz mit bereits 41 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Liga und steht auch dadurch auf Rang 16 im Tabellenkeller. Drei Niederlagen in Serie, das Aus im DFB-Pokal - die Stimmung ist am Tiefpunkt. Bei der Heimpleite gegen Hoffenheim verhöhnten die Fans die Mannschaft und skandierten die aus dem Abstiegskampf nur allzu bekannten Songs - von "Wir haben die Schnauze voll" bis hin zu "Wir sind Mainzer und ihr nicht" . Sicher ist: Ein überraschender Auswärts-Dreier für die 05er wäre extrem wertvoll - und würde Trainer Sandro Schwarz endlich mal wieder ruhiger schlafen lassen.

Video starten, abbrechen mit Escape Schwarz vermisst die Unterstützung der Fans | Sportschau | 10.02.2018 | 01:01 Min. | Verfügbar bis 10.02.2019 | Das Erste

Personal:

Mainz muss auf den gelb-gesperrten Abdou Diallo verzichten. Auch um den Einsatz von Torwart René Adler muss der FSV bangen. Dem Schlussmann machen Schmerzen in den Adduktoren zu schaffen.

Bei den Berlinern melden sich Davie Selke und Jordan Torunarigha wieder zurück zum Dienst. Selke fiel aufgrund einer Erkältung anfangs dieser Woche aus, Torunarigha trug eine Beckenprellung davon.

Stimmen:

Sandro Schwarz bemüht sich trotz der Krise um Normalität: "Ich halte meine Ansprache, mache meine Videoanalyse, werde das Training im Detail planen und versuchen die Mannschaft so vorzubereiten, dass wir die Möglichkeit haben drei Punkte in Berlin zu holen."

Sonstiges:

Berlins Trainer Pal Dardai dürfte mit dem Duell gegen Mainz 05 positive Erinnerungen verbinden. Als sein Vorgänger Jos Luhukay bei der Hertha im Februar 2015 entlassen wurde, bestritt Dardai das erste Spiel seiner Trainerlaufbahn gegen Mainz und holte einen 2:0-Auswärtssieg. In seinem dritten Jahr beim Hauptstadtklub ist der 41-Jährige nach Freiburgs Christian Streich nun der Bundesliga-Trainer, der am zweitlängsten im Amt ist.

Mögliche Aufstellungen:

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Stark, Torunarigha, Plattenhardt - Lustenberger, Maier, Lazaro, Darida, Kalou - Ibisevic

1. FSV Mainz 05: Adler - Balogun, Gbamin, Bell - Brosinski, Latza, de Jong, de Blasis, Donati - Muto, Berggreen

Schiedsrichter: Petersen (Stuttgart)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 17.02.2018 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 17.02.2018 | Das Erste

red mit dpa und sid | Stand: 16.02.2018, 08:52