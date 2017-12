Ausgangslage:

Eintracht Frankfurt kassierte am vergangenen Wochenende die erste Niederlage nach mehr als zwei Monaten. Bei einem weiteren punktlosen Spiel würde die Hertha die Eintracht in der Tabelle überholen. Im Moment ist Frankfurt Neunter (19 Punkte), Berlin Elfter (17 Punkte). Im sehr engen Mittelfeld der Bundesliga haben beide Teams die Chance, mit einem Sieg einen größeren Sprung zu machen - Bayer Leverkusen als Sechster hat schließlich auch nur 20 Punkte.

Freunde von Toren werden bei der Hertha derzeit glücklich. Noch kein Spiel endete torlos, in nur einem fiel lediglich ein Treffer (0:1 in Mainz) - dafür gab es schon zwei Spiele mit sechs Toren. Zuletzt siegte die Hertha 2:0 in Köln.

Personal:

Bei den Berlinern waren zuletzt Sebastian Langkamp (Hüftprobleme) und Niklas Stark (Wade) angeschlagen. Während Langkmpa zum Ende der Woche wieder im Training dabei war, wird Stark voraussichtlich ausfallen. Dafür trainierte Julian Schieber nach seinem Knorpelschaden mal wieder mit. Sicher fehlen gegen Frankfurt die Langzeitverletzten Valentin Stocker und Vladimir Darida.

Den Frankfurtern fehlen nach wie vor eine ganze Reihe von Spielern. Allerdings trainieren einige wieder mehr oder weniger intensiv: Marco Russ, Omar Mascarell, Marco Fabián und Timothy Chandler. Ob es einer davon auch ins Spiel schafft, bleibt abzuwarten.

Sonstiges:

Im Berliner Angriff herrscht derzeit ein ziemliches Gedränge. Auf dem Platz stehen mit Vedad Ibisevic und Davie Selke zwei Stürmer, dazu kommt der linke Flügelspieler Maximilian Mittelstädt. Leidtragender dieser Aufstellung ist Salomon Kalou. Aus Trainersicht unumgänglich - denn wenn Pal Dardai neben Ibisevic und Selke auch noch Kalou bringen würde, ginge das auf Kosten der Balance. Ein Spieler vom Typ Mittelstädt macht einfach mehr intensive Läufe nach hinten als Kalou.

Und noch etwas Statistik: Frankfurt ist nach den Bayern die zweitstärkste Auswärtsmannschaft in dieser Saison. Die Hessen holten 12 Punkte (Bayern 13) und verloren nur eines ihrer sieben Gastspiele (1:2 in Leipzig).

Die möglichen Aufstellungen:



Hertha BSC: Jarstein - Weiser, Langkamp, Rekik, Plattenhardt - Maier, Skjelbred - Lazaro, Leckie - Ibisevic, Selke



Eintracht Frankfurt: Hradecky - Salcedo, Abraham, Falette - Wolf, Boateng, Willems - Gacinovic, Stendera - Haller, Rebi



Schiedsrichter: Storks (Velen)

Stand: 01.12.2017, 08:00