Nein, man kann definitiv besser in die Saison starten als Werder Bremen. Zwei Spiele, null Punkte, null Tore - damit kann man nicht zufrieden sein. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hießen die Gegner an den ersten beiden Spieltagen Bayern München und TSG Hoffenheim, zwei Top-Teams der Liga. Da kann man auch mal verlieren.

Bei der Hertha lief es etwas besser - Heimsieg gegen Aufsteiger VfB Stuttgart, Auswärtsniederlage bei Topteam Borussia Dortmund. Auch damit konnte man rechnen. Erschreckend war auf beiden Seiten indes vor allem nur die Offensive: Bremen gab an den ersten beiden Spieltagen nur 14 Torschüsse ab, kein Team kam seltener zum Abschluss. Auch Hertha hat offensiv nicht gerade alles in Grund und Boden gespielt, gab an den ersten beiden Spieltagen nur 18 Torschüsse ab. Imerhin sprangen zwei Torschüsse dabei heraus.

Ausbaufähige Offensive auf beiden Seiten

Beide Teams haben also das gleiche Ziel - mehr Durchschlagskraft in der Offensive entwickeln. Auch auf die gesamte Saison betrachtet ähneln sich die Ambitionen: In der vergangenen Spielzeit standen sich die Saionsverläufe der beiden Teams diametral gegenüber. Werder holte in der Hinrunde 16 Punkte, in der Rückrunde dann starke 29 – bei Hertha BSC war es umgekehrt: 30 Hinrunden- standen nur 19 Rückrunden-Punkte gegenüber. In der Summe steht somit ein biederer Platz im Niemandsland der Tabelle.

Vieleicht kann den Werderanern ja Thomas Delaney. Der Däne traf in der WM-Qualifikation drei Mal gegen Armenien. Die Herthaner sollten vor allem auf Einwechslungen setzen: Alle drei Bremer Gegentore in dieser Saison fielen spät und an allen drei war ein gegnerischer Joker beteiligt: Für Hoffenheim traf der eingewechselte Andrej Kramaric, die beiden Lewandowski-Tore für die Bayern bereiteten die Joker Kingsley Coman und Thomas Müller vor.

Die möglichen Aufstellungen:

Hertha BSC: Jarstein; Weiser, Langkamp, Rekik, Plattenhardt; Stark, Darida; Leckie, Kalou; Esswein, Ibisevic.

Werder Bremen: Pavlenka; Bauer, Sané, Veljkovic; Gebre Selassie, Eggestein, Augustinsson; Gondorf, Delaney; Bartels, Kruse.

Schiedsrichter: Bibiana Steinhaus (Langenhagen).

Stand: 08.09.2017, 07:55