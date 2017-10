Ausgangslage:

Beim Thema Krise denken viele schnell an den Hamburger SV. Und tatsächlich ist die Lage dort nach nur einem Punkt aus den vergangenen sieben Spielen (mal wieder) schlecht. In der Tabelle liegt der HSV (mal wieder) auf dem Relegationsplatz. Doch bei Hertha BSC sieht es nicht viel besser aus: letzter Platz in der Europa League, zuletzt nur ein Sieg aus acht Ligaspielen - und jetzt auch noch das Pokal-Aus gegen den 1. FC Köln. Trainer Pal Dardai wird immer öfter angezählt.

Personal:

Bei der Hertha ist Haraguchi rotgesperrt, Darida, Leckie und Schieber fehlen verletzt. Lustenberger musste im Pokalspiel verletzt raus, "er will aber wieder trainieren", sagte Dardai. Innenverteidiger Langkamp hat am Donnerstag nach einer längeren Pause wieder mit dem Team trainiert, braucht aber wohl noch Zeit. Dem HSV fehlt Jung wegen seiner Rotsperre, Janjicic ist erkrankt, Thoelke und Müller sind langzeitverletzt. Dafür ist Ekdal wieder einsatzbereit.

Video starten, abbrechen mit Escape Gisdol: "Möchten Schwächephase ausnutzen" | Sportschau | 27.10.2017 | 00:56 Min. | Verfügbar bis 27.10.2018 | Das Erste

Stimmen:

Herthas Trainer Dardai klang nach dem Pokal-Aus alarmiert: "Wir müssen tierisch aufpassen, wie wir die Mannschaft hinkriegen, mental und körperlich, damit wir am Wochenende gegen Hamburg ein gutes Spiel abliefern." HSV-Trainer Markus Gisdol wittert seine Chance. "Aktuell haben sie (die Berliner) nicht die beste Phase. Wir wollen ihre Verunsicherung ausnutzen."

Video starten, abbrechen mit Escape Hertha gegen Köln - die Zusammenfassung | Sportschau | 25.10.2017 | 05:43 Min. | Verfügbar bis 02.11.2017 | Das Erste

Sonstiges:

Berlin gegen Hamburg: Die beiden größten deutschen Städte kommen zusammen auf gut 5,3 Millionen Einwohner, liegen nur zwei Zugstunden auseinander. Aber die beiden größten Klubs der beiden Metropolen bekommen bei ihren direkten Duellen selten das Stadion voll. Zuletzt war die Partie zwischen dem HSV und Hertha BSC 18 Mal nicht ausverkauft.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 28.10.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 28.10.2017 | Das Erste

Stand: 27.10.2017, 07:56