Ausgangslage: Von der Stimmung her gehen beide Teams angeschlagen ins Spiel. Vor allem die Bayern kämpfen nach dem für ihre Verhältnisse mauen Bundesliga-Start (dem schlechtesten seit 2010), dem 0:3 in der Champions League bei Paris St. Germain und der folgenden Entlassung von Trainer Carlo Ancelotti darum, nicht vollends in Schieflage zu geraten.

So unter Druck steht Gastgeber Hertha BSC zwar nicht, aber auch bei den Berlinern läuft es nicht so richtig rund. Nur einen Sieg holte Hertha aus den vergangenen sieben Pflichtspielen. Zuletzt konnte die Mannschaft von Trainer Pal Dardai auch beim 0:1 in der Europa League bei Außenseiter Östersunds IF nicht überzeugen. Immerhin konnten sich die Hauptstädter zuletzt in der Liga auf ihre Heimstärke verlassen: Sieben ihrer acht Punkte holte die Hertha zu Hause, ist in dieser Saison im Olympiastadion noch ohne Niederlage.

Stimmen: Hertha-Trainer Dardai kommt die aktuelle Lage bei Bayern München gar nicht so ungelegen: "Vom Papier her verlierst du das Spiel. Aber wir wollen so spielen, dass wir punkten oder sogar gewinnen." Ein Sieg eines Berliner Teams gegen den FCB gab es allerdings zuletzt 2009.

Personal:

Bei den Bayern fehlen lediglich die länger verletzten Juan Bernat und Manuel Neuer.

Auf Seiten der Hertha ist Vedad Ibisevic gesperrt. Außerdem fehlen mit Davie Selke und Julian Schieber zwei weitere Stürmer verletzt.

Mögliche Aufstellungen:

Hertha BSC: Jarstein - Weiser, Stark, Rekik, Plattenhardt - Skjelbred, Darida - Leckie, Duda, Esswein - Kalou



Bayern München: Ulreich - Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba - Rudy, Tolisso - Robben, Müller, Ribery - Lewandowski



Schiedsrichter: Osmers (Hannover)

Sonstiges:

Neuzugang Mathew Leckie hat zumindest im Olympiastadion voll eingeschlagen. Der Australier traf in allen drei Heimspielen für die Hertha zum 1:0. Insgesamt erzielte Leckie vier der fünf Berliner Heim-Tore.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 30.09.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 30.09.2017 | Das Erste

Stand: 29.09.2017, 10:51