Ausgangslage:

In Hannover reifen zarte Träume. Gerade einmal vier Punkte trennen die Niedersachsen vom zweiten Tabellenplatz. Dabei ist Niclas Füllkrug momentan der Mann der Stunde bei 96. Am 18. Spieltag schoss er Hannover im Alleingang zum 3:2-Sieg gegen Mainz und zuletzt rettete der Stürmer mit seinem späten Ausgleichstreffer einen Punkt auf Schalke. Vier Tore in zwei Spielen - und der Europapokalplatz scheint in Reichweite, zumindest für die Fans. Ein Umstand, von dem im rund 70 Kilometer entfernten Wolfsburg nur geträumt werden kann.

Nach der Heimniederlage gegen Frankfurt hat der VfL Wolfsburg nur noch vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wie in der vergangenen Saison klaffen die Erwartungen an den immer noch gut besetzten Kader und die Ergebnisse weit auseinander. Dabei wiegen besonders die elf Unentschieden schwer. Seit fünf Spielen wartet die Mannschaft von Cheftrainer Martin Schmidt jetzt auf einen Sieg. Um im Abstiegskampf ein Zeichen zu setzen, wäre ein Sieg beim Rivalen aus Hannover ein starkes Signal an die Konkurrenz.

Personal:

Julian Korb ist wegen seiner fünften Gelben Karte nicht dabei. Knieprobleme verhindern zudem den Einsatz von Sarenren Bazee. Felipe, Edgar Prib und Jonathas befinden sich nach ihren Verletzungen noch im Aufbautraining.

Beim VfL Wolfsburg werden die personellen Sorgen immer größer. Joshua Guilavogui und Landry Dimata fehlen aufgrund von Sperren. Für John Anthony Brooks (Knieprobleme), Felix Uduokhai (Patellasehnenreizung), Jakub Blaszczykowski (Rücken), Ignacio Camacho (Aufbautraining) und Kaylen Hinds (Hüftbeuger) kommt ein Einsatz noch zu früh.

Stimmen:

96-Trainer André Breitenreiter fordert von seiner Mannschaft: "Unser Ziel ist es die 30 Punkte-Marke am Sonntag zu knacken. Wir treffen auf einen schweren Gegner mit einer hohen Qualität und Top-Individualisten."

"Nach dem letzten Spiel wissen wir, was wir besser machen müssen. Durch das schlechte Ergebnis ist jeder voll fokussiert auf die nächste Aufgabe, jeder will es besser machen und weiß, was zu tun ist" , so Martin Schmidt, der auf Besserung hofft.

Sonstiges:

Breitenreiter hat es nach Schalke mit dem nächsten Ex-Klub zu tun. Seine Wolfsburger Vergangenheit ist aber deutlich länger her: Er spielte von Januar 1998 bis November 1999 für den VfL . Es war seine mittlere Bundesliga-Station zwischen dem HSV und Unterhaching, und Breitenreiter kam nie richtig an: In 24 Bundesliga-Spielen für Wolfsburg erzielte der Stürmer nur ein Tor.

Mögliche Aufstellungen:

Hannover 96: Tschauner - Elez, Sané, Anton - Sorg, Ostrzolek - Schwegler, Fossum - Klaus, Bebou - Füllkrug



VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Knoche, Bruma, Tisserand - Gerhardt, Arnold - Steffen, Didavi, Malli - Origi



Schiedsrichter: Brych (München)

Stand: 26.01.2018, 07:00