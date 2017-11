Ausgangslage:

Am vergangenen Spieltag kamen die zuvor so defensivstarken Hannoveraner erstmals in dieser Saison so richtig unter der Räder: Die Pleite bei den zuvor sieglosen Bremern war nach dem 1:2 in Leipzig die zweite Niederlage in Serie. Trotzdem liest sich die Bilanz des Aufsteigers nach zwölf Spieltagen immer noch zufriedenstellend: Hannover liegt mit 18 Punkten in der oberen Tabellenhälfte.

Auch Aufsteigerkollege Stuttgart liegt voll im Soll: Der VfB hat nach dem Heimsieg gegen Dortmund vergangene Woche 16 Punkte auf der Habenseite und damit beruhigende acht Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. In der Fremde ging bislang allerdings nichts für den VfB: Auswärts hat Stuttgart alle Spiele verloren, zu Hause gab es fünf Siege und ein Remis.

Personal:

Den Sieg gegen Dortmund bezahlte der VfB teuer: Chadrac Akolo und Daniel Ginczek verletzten sich und fallen vorerst aus. Damit muss Trainer Hannes Wolf auf das Duo verzichten, das sechs der zwölf Stuttgarter Saisontore erzielte. Stattdessen dürfte Simon Terrode mal wieder von Beginn an zum Einsatz kommen. Bei Hannover 96 sind Waldemar Anton, Julian Korb und auch Keeper Philipp Tschauner allesamt wohl wieder einsatzfähig. Das Trio hatte gegen Bremen noch gefehlt. Verzichten muss Trainer André Breitenreiter aber auf Angreifer Jonathas verzichten, der mit eine Sehnenteilriss lange fehlen wird.

Stimmen: VfB-Trainer Hannes Wolf meinte zur Auswärtsbilanz und den Aussichten gegen Hannover: "Wir wissen, dass wir da was holen können. Und wir wollen beweisen, dass wir auch dort genauso wie gegen Dortmund an unser Limit gehen können." Breitenreiter nahm ebenfalls zur Auswärtsbilanz des VfB Stellung: "So soll es auch bleiben. Dennoch werden die Stuttgarter mit viel Selbstbewusstsein herkommen. Immerhin haben sie Dortmund geschlagen."

Sonstiges:

Hannovers Martin Harnik spielte von 2010 bis 2016 für den VfB Stuttgart, erzielte in 173 Bundesliga-Spielen für die Schwaben 52 Tore und gab 34 Assists. Vergangene Saison im Unterhaus war er in beiden Spielen gegen seinen Ex-Klub an je einem Treffer beteiligt: Beim 2:1 in Stuttgart erzielte er das 1:1, beim 1:0-Heimsieg bereitete er das goldene Tor von Felix Klaus vor.

Den umgekehrten Weg ging Ron-Robert Zieler: Der Stuttgarter Keeper spielte von 2010 bis 2016 für Hannover 96 (185 Bundesliga-Spiele) und kehrt nun erstmals an den Maschsee zurück.

Stand: 24.11.2017, 08:00