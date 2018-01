Ausgangslage:

Die Partien gegen die Aufsteiger aus Hannover und Stuttgart gingen allerdings schon zu Saisonbeginn tüchtig schief - beide wurden 0:1 verloren. Danach warten mit Leverkusen und den Bayern echte Schwergewichte auf die 05er. Auf Tabellenplatz 15 kann mal also durchaus von ein wenig Druck sprechen, der auf den Mainzern lastet.

Hannover 96 hat eine mehr als ordentliche Hinrunde im Tabellenmittelfeld (11.) abgeschlossen. Das Team von André Breiteinreiter sorgte vor allem zu Saisonbeginn mit sechs Spielen ohne Niederlage in Folge für Furore. Aber auch am Ende des Jahres setzten die Niedersachsen noch einige Ausrufezeichen - etwa beim 4:4 gegen Leverkusen oder dem Sieg gegen Hoffenheim.

Personal:

Mainz 05 hat mit zwei Neuverpflichtungen für einiges Aufsehen gesorgt. Zunächst verpflichteten die Rheinhessen Anthony Ujah. Der 27-jährige Nigerianer spielte 2011/12 schon einmal für die Mainzer, schaffte seinen Durchbruch aber erst beim 1. FC Köln und Werder Bremen. Zuletzt war Ujah in China aktiv.

Dann legten die 05er nach und zauberten Nigel de Jong aus dem Hut. "Trainer Sandro Schwarz und ich haben uns aus vollster Überzeugung für ihn entschieden. Er wird dem Verein viel geben" , sagte Sportvorstand Rouven Schröder bei der Vorstellung des 33 Jahre alten niederländischen Mittelfeldspielers, der schon beim HSV, Manchester City, dem AC Mailand, L.A. Galaxy und Galatasaray Istanbul unter Vertrag stand.

Rene Adler ist momentan der einzige verletzte Profi im Mainzer Kader. Danny Latza fehlt aufgrund seiner Gelb-Sperre. Dafür ist Martin Harnik nach seiner Muskelverhärtung zurück.

Hannovers Trainer Andre Breitenreiter wünscht sich eigentlich noch Verstärkungen, aber Innenverteidiger Josip Elez (HNK Rijeka) wird wohl der einzige Winterzugang bleiben. Angreifer Jonathas kann nach seinem Sehnenteilriss erst Ende Januar wohl wieder mit dem Team trainieren. Felipe und Edgar Prib befinden sich nach ihren Verletzungen wieder im Aufbautraining.

Stimmen:

Der Mainzer Trainer Sandro Schwarz freut sich, dass es wieder los geht: "Es waren sehr intensive Tage. Jetzt rückt die Vorfreude auf den Rückrunden-Auftakt wieder in den Vordergrund." Über die beiden Winter-Neuzugänge Ujah und de Jong sagt er: "Das sind beides sehr offene Typen. Sie sind komplett drin in der Mannschaft. Wir wissen, was wir an ihnen haben. Die letzte Spritzigkeit fehlt noch, aber sie sind beide Kandidaten für Samstag."

"Der Gegner soll sich gerade im Heimspiel auch ein Stück weit nach uns richten. Wir sind gut auf Mainz vorbereitet ", sagt Breitenreiter und gibt damit auch die Marschrichtung für die kommende Partie vor.

Sonstiges:

Ein Sieg in Hannover wäre für die Mainzer im Abstiegskampf ein echter Befreiungsschlag, zudem würden die 05er auch eine Grenze überspringen: Bislang holte der Klub in seiner Bundesliga-Historie 498 Zähler, mit einem Sieg wäre die 500-Punkte-Marke übersprungen.

Mögliche Aufstellungen:

Hannover 96: Tschauner - Korb, Anton, Sane, Ostrzolek - Schwegler, Fossum - Klaus, Bebou - Harnik - Füllkrug

1. FSV Mainz 05: Zentner - Donati, Gbamin, Diallo, Brosinski - de Jong - Serdar, Maxim - Öztunali, Holtmann -Muto

Schiedsrichter: Bastian Dankert

Stand: 12.01.2018, 08:00