Ausgangslage:

Hannover 96 ist furios gestartet, zuletzt aber in der Normalität angekommen. Seit dem 4:2-Heimsieg gegen Borussia Dortmund wartet der Aufsteiger auf einen Bundesliga-Sieg. Die 1:3-Pleite in München war die dritte Niederlage in den jüngsten vier Spielen. Tabellarisch steht 96 mit 19 Punkten nach 14 Spielen und Tabellenplatz 10 aber noch gut da.

Die Gäste aus Hoffenheim kriselten zuletzt ebenfalls ein wenig, schlugen dann aber in beeindruckender Weise zurück. Das 4:0 gegen RB Leipzig in der Vorwoche war der erste Pflichtspielsieg seit dem 3:0 beim 1. FC Köln Anfang November. Die Europa League ist in Sinsheim nach dem Remis gegen Razgrad nun endgültig Geschichte - und damit auch die Doppelbelastung.

Personal:

Hannovers Trainer André Breitenreiter muss, neben den Langzeitverletzten Felipe (Sehnenriss im Adduktorenbereich) und Edgar Prib (Kreuzbandriss), lediglich auf Stürmer Jonathas (Sehenteilriss im Oberschenkel) verzichten.

Sein Gegenüber Julian Nagelsmann hat dagegen gar keine Verletzten zu beklagen. Nachdem im abschließenden Europa-League-Gruppenspiel gegen Razgrad viele junge Talente und Ersatzspieler zum Einsatz kamen, wird für das Spiel in Hannover erneut kräftig rotiert werden.

Sonstiges:

Während Hannover sieben der 17 Saisontore nach Standards erzielte (41 Prozent), fand Hoffenheim vor allem spielerische Lösungen: 21 der 25 Treffer wurden aus dem laufenden Spiel heraus erzielt (84 Prozent) - der mit Abstand höchste Anteil der Liga. Vergangene Saison markierte die Elf von Trainer Julian Nagelsmann noch 19 Standardtore, in dieser Saison nur vier.

Die möglichen Aufstellungen:

Hannover: Tschauner - Sorg, Sané, Anton - Korb, Schwegler, Bakalorz, Ostzolek - Harnik, Klaus, Füllkrug

Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Vogt, B. Hübner - Kaderabek, Geiger, Amiri, N. Schulz - Demirbay, Gnabry - Uth

Schiedsrichter: Markus Schmidt

Stand: 08.12.2017, 08:00