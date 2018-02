Ausgangslage:

Nein, bei der Niederlage gegen den BVB am vergangenen Wochenende konnte man der Elf von Dieter Hecking abgesehen von der Chancenverwertung nun wirklich keinerlei Vorwurf machen. Bei 28 zu acht Torschüssen auf einem fürchterlichen Platz hätte Mönchengladbach mindestens einen Punkt verdient gehabt. Aber sie trafen das Tor nicht und verloren - und schrieben somit weiter an der jüngsten Negativ-Historie: vier Spiele in Folge ohne eigenes Tor, Platz 17 in der Rückrundentabelle. Der Traum von der Champions League ist keiner mehr, realistisch betrachtet geht es maximal noch um die Europa League.

Gastgeber Hannover 96 spielt unter Trainer André Breitenreiter eine konstant gute Saison. Nicht wenige rechneten mit einem Leistungseinbruch der Niedersachsen in der Rückrunde - bisher wurden diese eines Besseren belehrt. Inklusive des 4:4-Remis gegen Leverkusen am 17. Spieltag hat 96 nur eine der vergangenen sieben Partien verloren und lauert auf dem siebten Rang mit fünf Punkten Abstand in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen. Für die Erfolgsbilanz zeichnet auch Niclas Füllkrug verantwortlich: Der Stürmer knipste in der Rückrunde bereits fünf Mal - wie sonst nur Simon Terodde und Robert Lewandowski.

Personal:

Die Gastgeber schmerzt vor allem der Ausfall ihres Kapitäns: Edgar Prib riss sich am Dienstag erneut das Kreuzband im rechten Knie und fällt für ein halbes Jahr aus. Prib hatte sich erstmals kurz vor dem Saisonstart im August des vergangenen Jahres das Kreuzband gerissenund war in der vergangenen Woche erstmals wieder im Training dabei.

Gladbach muss erneut den Ausfall von Raffael kompensieren. Der Brasilianer laboriert an einer Wadenverhärtung. Mamadou Doucouré (Muskelbündelriss), Oscar Wendt (Risswunde), Nico Elvedi (Bänderdehnung), Tony Jantschke (Knochenprellung), Tobias Strobl (Kreuzbandriss), Fabian Johnson (Rückenprobleme) und Ibrahima Traoré (Muskelfaserriss) komplettieren die Liste der Ausfälle.

Stimmen:

"Wir sind in einer guten Verfassung und haben die Chance, gegen einen ambitionierten Gegner, der sich für den internationalen Wettbewerb qualifizieren möchte, Paroli zu bieten", sagt 96-Coach Breitenreiter.

Sein Gegenüber Hecking erklärte: "In solchen Phasen gibt es kein Patentrezept. Es baut sich immer mehr Druck auf, wenn wir nicht gewinnen. Aber ich bin weit davon entfernt, die Qualität der Mannschaft infrage zu stellen." Der Trainer fügte an: "Wichtig ist, dass wir die Leidenschaft und den Kampfgeist mit nach Hannover nehmen."

Sonstiges:

Die Statistik macht den Gästen Mut: Mönchengladbach gewann weit über die Hälfte der Bundesliga-Spiele gegen Hannover, 30 von 53 Partien. Die Siegquote gegen die 96er liegt damit bei 57 Prozent und ist höher als gegen jeden anderen aktuellen Bundesligisten. In sieben der jüngsten neun Duelle ging die Borussia als Gewinner vom Platz.

