Ausgangslage:

Noch vor einigen Wochen war der Unterschied, vor allem tabellarisch, zwischen Hannover 96 und dem SC Freiburg groß. Der starke Aufsteiger auf der einen, strauchelnde Breisgauer auf der anderen Seite. Am 22. Spieltag könnten die Freiburger nun gleichziehen mit 96. Zu verdanken haben sie das einer unglaublichen Serie: Seit Mitte November hat der Sport-Club kein Bundesliga-Spiel mehr verloren. Da macht es auch nichts, wenn drei der jüngsten vier Begegnungen Unentschieden endeten. Vor allem das 2:2 in Dortmund und das 0:0 gegen Leverkusen zuletzt waren sehr achtbare Ergebnisse.

Hannover dagegen konnte den starken Eindruck vom Saisonbeginn nicht ganz bestätigen, hält sich aber souverän im Mittelfeld der Tabelle. Zum Rückrundenauftakt gegen Mainz gab es einen spektakulären Sieg nach 0:2-Rückstand. Seither aber eher fußballerische Magerkost: drei Spiele, zwei Punkte und nur zwei eigene Treffer - darunter das 1:1 beim Hamburger SV am vergangenen Wochenende.

Personal:

Hannovers Trainer André Breitenreiter muss im Spiel gegen Freiburg lediglich auf die Langzweitverletzten Edgar Prib und Noah-Joel Sarenren-Bazee (beide Knieverletzungen) verzichten. Auch Felipe (Leistenverletzung) ist noch fraglich.

Da hat es sein Gegenüber, Christian Streich, schon deutlich schwieriger. Bei den Freiburgern fehlen neben den Langzeitverletzten Florian Niederlechner (Knieverletzung) und Mike Frantz (Innenbandriss am Knie) mit Jannik Haberer und Nicolas Höfler zwei Spieler gelbgesperrt. Yoric Ravet (Achillessehnenverletzung) ist noch fraglich, Philipp Lienhart hat noch Trainingsrückstand und Bartosz Kapustka war bis zuletzt krank.

Sonstiges:

Die Grundlage für den Erfolg ist bei beiden Teams eine hohe Laufbereitschaft; Hannover und Freiburg gehören zu den Teams mit der größten Laufstrecke. Vor allem am vergangenen Spieltag zeigten beide Teams ihre Stärken: Freiburg lief 122,9 Kilometer, Hannover sogar 123,8 - der beste Wert am 21. Spieltag.

Ein Hannover-Akteur trifft besonders gerne gegen die Breisgauer: Martin Harnik war in seinen jüngsten neun Bundesliga-Spielen gegen den SC an 13 Treffern beteiligt (neun Tore, vier Assists) – in der Bundesliga schnürte er gegen Freiburg schon drei Doppelpacks. Womöglich kommt das Spiel für den Österreicher genau zur rechten Zeit - schließlich traf er nach seinen fünf Toren aus den ersten sieben Saisonspielen seither nur noch einmal.

Mögliche Aufstellungen:

Hannover 96: Tschauner - Anton, Sané, Elez - Korb, Ostrzolek - Schwegler, Fossum - Klaus, Bebou - Füllkrug



SC Freiburg: Schwolow - Söyüncü, Gulde, Kempf - Kübler, Koch, Günter - Abrashi - Höler, Kath - Petersen



Schiedsrichter: Gräfe (Berlin)

red mit dpa und sid | Stand: 09.02.2018, 08:00