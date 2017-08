Der schöne Erfolg über Vizemeister RB Leipzig geriet beim FC Schalke 04 irgendwie schnell ein wenig in Vergessenheit - und das hatte mit zwei Stammspielern zu tun.

Denn unter der Woche meldeten spanische Medien, dass Mittelfeldspieler Leon Goretzka auf dem Kaufradar des FC Barcelona erschienen sei. Barcelonas Sportdirektor Robert Fernandez sei zuletzt sogar in Gelsenkirchen gesehen worden.

Schalke hatte allerdings immer wieder betont, Goretzka in dieser Spielzeit unter keinen Umständen abzugeben. Sein Vertrag läuft 2018 aus. "Wir werden alles dafür tun, dass er auf Schalke bleibt. Da haben wir einiges zu bieten" , sagte der Vorstandsvorsitzende Clemens Tönnies der "Sport Bild".

Höwedes vor dem Abschied

Noch ein bisschen turbulenter gestaltete sich die Diskussion um Benedikt Höwedes. Zunächst setzte ihn Trainer Domenico Tedesco als Kapitän ab, woraufhin sich berichte mehrten, dass Höwedes den Klub unbedingt verlassen wolle.

Mittlerweile verdichten sich die Anzeichen, dass der 29-Jährige nach 16 Jahren im Klub geht und möglicherweise bei Juventus Turin eine neue Herausforderung sucht. Auf Schalke herrscht vor dem Spiel gegen Hannover also wieder mal die gewohnte Unruhe.

Anders die Situation bei den 96ern - die Niedersachsen sind ebenfalls mit einem Sieg in die Saison gestartet. Und sie durften kurz nach dem Dreier in Mainz auch noch einen Rekordtransfer vermelden.

Video starten, abbrechen mit Escape Tedesco kennt Hannovers Stärken | Sportschau | 25.08.2017 | 00:44 Min. | Verfügbar bis 25.08.2018 | Das Erste

Auswärtssieg und Rekordtransfer

Der brasilianische Stürmer Jonathas kommt für geschätzte neun Millionen Euro vom russischen Klub Rubin Kasan. 96-Manager Horst Heldt sagte: "Egal wo er unter Vertrag stand, er hat immer seine Tore gemacht."

Jonathas kommt vom russischen Erstligisten Rubin Kasan.

Aber Achtung! Der Neuzugang hielt es bislang bei seinen Stationen nie sehr lange aus. In den vergangenen vier Jahren stand er bei sechs verschiedenen Klubs unter Vertrag. "Nach vielen Stationen in meiner Karriere möchte ich gern in Hannover sesshaft werden" , erklärte Jonathas nun.

Verlassen kann sich 96 indes auf die Defensive. Hannover stellte in der vergangenen Saison die beste Abwehr der 2. Liga und kassierte nur 32 Gegentore. 16 Zu-Null-Spiele waren ebenfalls Ligaspitze. In Mainz stand die Null mit der Innenverteidigung Felipe und Hübner. Florian Hübner feierte dabei sein Bundesliga-Debüt. Nach Papa Bruno (Sportdirektor Frankfurt) und Bruder Benjamin (Hoffenheim) ist er der dritte Hübner in der Bundesliga.

Wiedersehen mit Breitenreiter und Heldt

Und dann gibt es noch ein paar Wiedersehen: Hannovers Sportdirektor Horst Heldt und Trainer André Breitenreiter treffen auf den Verein, bei dem sie gemeinsam 2015/16 gearbeitet haben. Schalke landete damals auf dem fünften Platz, Breitenreiter musste trotzdem nach seiner ersten Schalke-Saison gehen. Auch Heldt verlor damals seinen Job.