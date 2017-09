Der Matthäus-Effekt hat nichts mit dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler und heutigem hauptberuflichen Ehemann zu tun. Die soziologische These besagt vielmehr, dass Erfolge oder Misserfolge vor allem mit vorherigen Erfolgen oder Misserfolgen zu tun haben. Umgangssprachlich " regnet es immer dorthin, wo es sowieso schon nass ist ". Der ehemalige Fußballer Andreas Brehme - interessanterweise 1990 Weltmeister gemeinsam mit Lothar Matthäus - beschrieb es einst angemessen vulgär: " Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß."

Diese Erfahrung macht man auch beim 1. FC Köln dieser Tage. Momentan geht dort schief, was schief gehen kann. Mehrere strittige Fehlentscheidungen der Schiedsrichter zu Ungunsten der Kölner, der Ausfall von Nationalspieler Jonas Hector, unerklärliche Unsicherheit der im Vorjahr noch so sattelfesten Defensive und keinerlei Durchschlagskraft wie exemplarisch bei Osakos Riesenchance bei der jüngsten Niederlage gegen Frankfurt. Macht in der Summe fünf Niederlagen in fünf Spielen und Rang 18.

Vor allem der Videoschiedsrichter sorgte bei den Spielen in Dortmund und gegen Frankfurt für Ärger bei den Kölnern. Wolfgang Stark, der als Assistent vor den Bildschirmen gegen Frankfurt mehrere Situationen nach dem Geschmack der Kölner falsch eingeschätzt hatte, war zunächst auch für die Partie in Hannover vorgesehen. Diese Entscheidung revidierte der DFB nun ohne Angaben von Gründen und setzte Tobias Stieler stattdessen als Video-Assistenten an.

" Wir werden unseren Weg nicht verlassen, es wird keinen Aktionismus geben ", sagt Trainer Peter Stöger zur Krise des FC. Wenig verwunderlich, gilt der Österreicher doch als Köln-untypisch entspannt. Trotz aller Mahnung zur Ruhe: So ein Punktgewinn, womöglich sogar dreifach wäre sicherlich nicht das Schlechteste für die geschundene kölsche Seele.

Hannover punktet und punktet und punktet

Das wird allerdings alles andere als einfach: Der Gegner aus Hannover hat das Momentum auf seiner Seite (siehe Matthäus-Effekt). Erstmals in seiner Bundesliga-Geschichte ist 96 nach fünf Spieltagen noch ungeschlagen, sammelte schon elf Punkte. Zugleich bauten die Niedersachsen ihre Erfolgsserie unter Coach André Breitenreiter aus und sind auch nach 15 Pflichtspielen unter der Regie des einstigen Schalkers noch ohne Niederlage. Selbst in Partien wie zuletzt in Freiburg punkten die Niedersachsen, obwohl der Gegner klar besser war.

Und aufhören wollen sie damit noch lange nicht: " Wir wollen in der Erfolgsspur und weiter ungeschlagen bleiben. Wir wollen weiter punkten ", gibt Breitenreiter vor. Unterschätzen wollen sie das Tabellenschlusslicht indes nicht: " Wir wissen, dass Köln angeschlagen ist. Aber wir stellen uns auf einiges ein, angeknockte Boxer sind die gefährlichsten ", warnt Martin Harnik.

Der Stürmer ist ein Grund für den Hannoveraner Erfolg, denn im Gegensatz zu den Kölner Offensivkräften weiß er aktuell ganz genau, wo die sprichwörtliche Kiste steht. Martin Harnik erzielte in den sechs Pflichtspielen dieser Saison sechs Tore, davon vier in fünf Bundesliga-Partien. Drei seiner vier Saisontreffer in der Liga bedeuteten das 1:0, den so wichtigen Dosenöffner. Wenn er den gegen Köln auch markiert, stehen die Chancen auf einen Heimsieg nicht schlecht: In vier der fünf Partien blieben die Kölner bislang torlos.

Die möglichen Aufstellungen:

Hannover 96: Tschauner; Korb, Sané, Hübner, Ostrzolek; Schwegler; Anton, Bakalorz; Harnik, Klaus; Füllkrug.

1. FC Köln: T. Horn; Klünter, Sörensen, Jorge Meré, Heintz; Höger, Lehmann; Risse, Bittencourt; Osako; Cordoba.

Schiedsrichter: Siebert (Berlin).

