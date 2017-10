Ausgangslage:

Aufsteiger Hannover 96 überzeugte zuletzt vor allem mit seiner Heimstärke. In den vergangenen elf Partien blieben die Niedersachsen zuhause ungeschlagen. Auch in den ersten sechs Spielen der Saison blieb 96 mit drei Siegen und drei Remis ohne Niederlage. Gegen Gladbach am vergangenen Spieltag musste sich das Team von André Breitenreiter knapp geschlagen geben.

Mit drei Siegen und drei Niederlagen aus den jüngsten sechs Spielen ist die Leistung der Frankfurter extrem ausgeglichen. Zuletzt feierte die SGE einen Sieg gegen Stuttgart. Generell konnten die "Adler" bisher aber in der Fremde mehr überzeugen als vor heimischen Publikum.

Stimmen:

Hannovers Trainer Breitenreiter hält vor den Spiel gegen Eintracht Frankfurt den Ball flach. " Es geht ausschließlich um den Klassenerhalt. Wir wollen bis zum Winter auf 20 Punkte plus x kommen. Jede andere Erwartungshaltung ist fehl am Platz ", sagt der Coach des Aufsteigers.

Personal:

Gute Nachrichten für Breitenreiter: Rekordeinkauf Jonathas und der langzeitverletzte Miiko Albornoz könnten gegen Frankfurt wieder zum Kader gehören. Martin Harnik sagte der österreichischen Nationalelf zwar wegen einer Fersenreizung ab, sollte bis Samstag aber fit sein.

Durch zwei Rotsperren von David Abraham und Simon Falette kommt Frankfurts Coach Niko Kovac in der Innenverteidung in die Bredouille. Eine Chance für Neuzugang Carlos Salcedo, zum Einsatz zu kommen. Weiterhin verzichten muss die Eintracht auf die Langzeitverletzten Marco Fabian, Alexander Meier, Omar Masacarell und Danny da Costa. Auch um Rekordeinkauf Sebastien Haller muss der Eintracht-Trainer bangen. Den Stürmer plagt eine Erkältung.

Sonstiges:

Die jüngste Heimpleite der Gastgeber datiert vom 8. Februar, damals gewann der jetzige Gegner aus Frankfurt im Pokal-Achtelfinale. Es ging aufregend zu: In der Nachspielzeit bekam Hannover beim Stand von 1:2 einen Elfmeter, Salif Sané scheiterte aber an Lukas Hradecky.

Stand: 13.10.2017, 07:43