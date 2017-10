Jubelnde Dortmunder

Ausgangslage:

Hannover verlor im DFB-Pokal unglücklich in Wolfsburg und schied aus - trotzdem ist die Stimmung an der Leine nach wie vor bestens. In der Liga grüßt der Aufsteiger aus der Spitzengruppe, mit 15 Punkten liegt er aktuell auf Kurs Europa. Am vergangenen Spieltag gab es einen späten 2:1-Sieg in Augsburg durch einen Doppelschlag von Niclas Füllkrug trotz langen Rückstands zuvor.

Der BVB hat derzeit etwas mehr Sorgen: Nach dem Traumstart mit 19 Punkten aus den ersten sieben Spielen ist er nun seit zwei Bundesliga-Partien sieglos (erstmals im Kalenderjahr 2017); dabei vergeigten die Borussen ihren Fünf-Zähler-Vorsprung auf die Verfolger und sind nun punktgleich mit dem Tabellenzweiten aus München. Immerhin gab man sich im Pokal keine Blöße, bei "Pokalschreck" Magdeburg fuhr der BVB einen lockeren Sieg ein.

Personal:

Bis auf die Langzeitverletzten Edgar Prib, Felipe und Uffe Bech sind auf Hannoveraner Seite alle an Bord. Borussia Dortmund geht mit einigen personellen Fragezeichen in das Duell. Mario Götze ist zwar spielbereit, bei Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang und Christian Pulisic ist ein Einsatz hingegen ebenso fraglich wie bei Innenverteidiger Ömer Toprak und Nationalspieler Julian Weigl.

Stimmen:

BVB-Coach Peter Bosz will sich von der kleinen Liga-Negativserie seines Teams nicht verrückt machen lassen: "Im Fußball geht alles sehr schnell. Ich bin fast 40 Jahre im Fußball unterwegs und weiß, wie es läuft. Das ist nicht nur in Deutschland so, das gibt es überall. Ich weiß, wo Borussia Dortmund steht, wir sind Tabellenführer. Jedes Spiel ist sehr wichtig, jetzt schauen wir nach Hannover."

Sonstiges:

Dortmunds Japaner Shinji Kagawa hat sich der Common-Goal-Initiative angeschlossen und wird künftig einen Prozent seines Gehalts für karitative Zwecke zur Verfügung stellen. "Ich bin wirklich glücklich, dass ich Teil von Common Goal sein kann. Ich werde meinen Beitrag Stück für Stück leisten", schrieb Kagawa bei Instagram. Auch Julian Nagelsmann und Mats Hummels beteiligen sich an der Aktion.

