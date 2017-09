Ausgangslage:

Endlich wieder Krisengipfel im Norden: Pünktlich zum direkten Duell bewegen sich beide Mannschaften mal wieder in unerfreulichen Gefilden. Der Tabellenfünfzehnte HSV bittet den Siebzehnten Bremen zum Tanz. Die Gastgeber sind nach tollem Start mit zwei Siegen wieder knallhart auf dem Boden der Bundesliga-Tatsachen angekommen: Vier Niederlagen in Serie ohne eigenes Tor bedeuten den Absturz in jene Regionen, in denen man in den vergangenen Spielzeiten Dauergast war.

Werder steht noch immer sieglos auf einem Abstiegsplatz – doch nun winkt das große Los: Mit einem Sieg in Hamburg würde man die direkten Abstiegsplätze verlassen, den ersten Saisonsieg holen, den HSV in der Tabelle überholen und den Nordrivalen unter den Strich schicken.