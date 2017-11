Ausgangslage:

In den vergangenen acht Spielen schoss der HSV nur drei Tore. Kein Hamburger erzielte mehr als ein Saisontor, kein Hamburger bereitete mehr als ein Tor vor. Zudem hat der HSV in dieser Spielzeit die höchste Fehlpassquote aller Teams (25 Prozent) - die Folge: Hamburg steht auf Tabellenplatz 16.

Wie anders ist da die Welt beim VfB Stuttgart - allerdings nur zu Hause. Von den fünf Heimspielen hat der VfB vier gewonnen. Auf fremden Plätzen läuft es dagegen gar nicht gut. In Berlin, Schalke, Mönchengladbach, Frankfurt und Leipzig verloren die Schwaben. Das heißt: fünf Mal auswärts, fünf Mal null Punkte.

Personal:

Der Hamburger SV muss ohne den rotgesperrten Gideon Jung auskommen. Verzichten muss der HSV zudem auf Sejad Salihovic (Wadenprobleme), dagegen ist Vasilije Janjicic nach überstandener Virusinfektion ins Training zurückgekehrt. Das 17 Jahre alte Sturmjuwel Jann-Fiete Arp könnte dagegen in der Startelf stehen. "Wir brauchen kein Geheimnis daraus zu machen, dass es die Überlegung gibt", sagt Coach Markus Gisdol.

Der VfB Stuttgart muss auf Abwehrchef Holger Badstuber verzichten. Der 28-Jährige hatte sich im Pokalspiel beim 1. FC Kaiserslautern eine Zerrung im Adduktorenbereich zugezogen und war schon am vergangenen Sonntag im Derby gegen den SC Freiburg ausgefallen. Neben Badstuber fehlen weiterhin die verletzten Christian Gentner, Anastasios Donis, Marcin Kaminski, Carlos Mane und Matthias Zimmermann sowie der gesperrte Santiago Ascacibar. Der Einsatz von Orel Mangala (Muskelverhärtung) ist fraglich.

Stimmen:

Klubboss Heribert Bruchhagen vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat den Druck auf seine Mannschaft und Trainer Markus Gisdol vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart erhöht. "Wir spielen gegen einen Aufsteiger, und es besteht die Notwendigkeit, zu Punkten zu kommen", sagte der 69-Jährige. Aber mit Druck weiß Gisdol umzugehen: "Ich kenne schwierige Situationen", sagte er am Donnerstag: "Für mich ist es wichtig, nicht in Problemen zu denken, sondern in Lösungen." Unrecht gibt er Bruchhagen allerdings nicht: "Wir warten dringend darauf, wieder zu punkten und wollen im Heimspiel die Wende schaffen."

Die Partie beim HSV sieht Wolf als "große Chance" für den VfB, sich von unten zunächst etwas abzusetzen. "Wir wollen uns in eine positive Situation bringen. Jeder will eine ruhige Saison", sagte er und fügte lächelnd an: "Aber ich glaube nicht, dass es ruhig wird, das wäre eine Überraschung."