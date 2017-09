Alarm in Leipzig: Nach dem So-gut-wie-Aus der österreichischen Nationalmannschaft in der Qualifikation für die WM 2018 geisterte der Name von RB-Coach Ralph Hasenhüttl als Nachfolger des vermutlich scheidenden Marcel Koller durch die Alpenrepublik. Kurz zuvor hatte Hasenhüttl im Playboy-Interview geäußert, er fände es spannend zu erfahren, "was es bedeutet, eine Nationalmannschaft zu trainieren, weil das etwas ist, das mich auch mal interessieren könnte".

Schon schrillten die Alarmglocken im Freistaat - doch nicht allzu lang: "Einen Teamchef Hasenhüttl wird es in den nächsten Jahren nicht geben. Zehn Spiele im Jahr sind mir noch zu wenig", sagte der Österreicher. Man könnte förmlich die Steine plumpsen hören in der Red-Bull-Zentrale. Eine Trainerdiskussion können sie nicht so wirklich brauchen dieser Tage. Am Samstag geht es nach Hamburg, am folgenden Mittwoch folgt die Champions-League-Premiere gegen Monaco.

Kampl könnte bereits in der Startelf stehen

Auch aufgrund des gesalzenen Programms kündigte Hasenhüttl einige Veränderungen im Team an - "Wir haben Überlegungen, bei den Spielern, die sehr viel gespielt haben." Zu den Angesprochenen dürften die Nationalspieler Timo Werner, Emil Forsberg und Naby Keita gehören. Mit Last-Minute-Transfer Kevin Kampl, der für schlanke 20 Millionen kam, besitzt man eine exzellente Alternative fürs Mittelfeld. "Kevin hat gezeigt, dass er sofort da ist und mit ihm zu rechnen ist", so Hasenhüttl.

Bei allen Personalfragen ist eines für ihn klar - die Favoritenrolle liegt nicht bei RB. "Das letzte Spiel haben sie klar dominiert, damit haben wir die Favoritenrolle geklärt. Wir brauchen eine Topleistung und müssen vieles richtig, um diesmal zu bestehen", sagte er in Anlehnung an die 0:3-Pleite in der Vorsaison daheim gegen den HSV.

Hasenhüttl sieht die Favoritenrolle beim HSV

Er erwarte einen selbstbewussten Gegner, so Hasenhüttl weiter. Damit dürfte er recht haben, denn nach dem optimalen Start mit zwei Siegen ist die Brust in Hamburg standortgemäß breit. "Es gibt keine Euphorie", behauptet zwar der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen - aber auch er weiß, dass in Hamburg die Bäume in Rekordschnelle in den Himmel wachsen.

Mit einem weiteren Sieg gegen Leipzig würde der "Dino" sogar einen historischen Vereinsrekord einstellen: An den ersten 3 Spieltagen gewannen die Hamburger zuvor nur in der Spielzeit 1974/75. Trainer damals der heute nur noch den Älteren bekannte Kuno Klötzer. Und so unwahrscheinlich ist ein weiterer Sieg nicht - daheim haben die Hamburger in den letzten 13 Partien nur ein Mal verloren.

Wood fraglich, Schipplock steht bereit

Verzichten muss Gisdol eventuel auf Stürmer Bobby Wood. Der US-Amerikaner traf unter der Woche für seine Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation im Gastspiel in Honduras. Nicht eben um die Ecke. "Er fliegt fast um die halbe Welt. Wir müssen uns genau anschauen, wie fit er am Donnerstag ist." Als Alternative stünde Sven Schipplock bereit. Als Tormaschine kann man den einstigen Hoffenheimer indes nicht bezeichnen - für den Hamburger SV wartet er immer noch auf sein erstes Pflichtspieltor.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 09.09.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 09.09.2017 | Das Erste

Stand: 08.09.2017, 07:55