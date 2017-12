Ausgangslage:

Nach dem tristen 0:0 im Kellerduell beim SC Freiburg geht es für den Hamburger SV wieder nach Hause. Dort fühlen sich die Hanseaten sichtlich wohler. Nach zuletzt zwei Heimsiegen in Folge, gegen Stuttgart (3:1) und Hoffenheim (3:0), soll gegen den VfL Wolfsburg der nächste Schritt raus aus der Abstiegszone gelingen.

Gegner Wolfsburg ist diesbezüglich schon drei Punkte weiter, könnte bei einer Pleite in Hamburg aber wieder auf einer Stufe mit dem HSV stehen. Für viele Beobachter aber zeigte der souveräne 3:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach vergangene Woche, dass Wolfsburg auf dem Weg ist, wieder dort anzugreifen, wo es sich selbst sieht: im Kampf um den Europapokal.

Personal:

HSV -Trainer Markus Gisdol plagen seit Wochen Personalprobleme. Neben den Langzweitverletzten Nicolai Müller (Kreuzbandriss) und Bjarne Thoelke (Syndesmosebandriss) fehlen aktuell auch die erkrankten Luca Waldschmidt und Seja Salihovic sowie Albin Ekdal und Lewis Holtby, die beide mit Oberschenkproblemen zu kämpfen haben.

Für VfL -Trainer Schmidt gestaltet sich die Situation deutlich entspannter. Mittelfeldspieler Maximilian Arnold kehrt nach seiner Rot-Sperre wieder zurück in den Kader. Fehlen werden dagegen weiterhin Ignacio Camacho (Köchelverletzung), Sebastian Jung (Trainingsrückstand) und Jakoub Blaszczykoswki (Rückenprobleme). Marcel Tisserand und Gian-Luca Itter waren beide zuletzt krank. Ein Einsatz ist fraglich.

Stimmen:

"Wir haben schöne Erinnerungen an Wolfsburg" , sagt Gisdol mit Blick auf das letzte Duell im Mai. Damals gelang den Hamburgern der Klassenerhalt und sie schickten Wolfsburg in die Relegation. Gisdol weiß aber auch: "Das hilft uns nicht, wir müssen auf der Hut sein - Wolfsburg hat sich sehr stabilisiert."

Schmidt weiß schon, mit welchem Spiel die Fans rechnen können. "Ich kann schon jetzt sagen, dass es kein schönes Spiel wird", sagt er: "Es werden andere Attribute gefragt sein. Der HSV hat zuhause gegen den Ball eine aggressive Herangehensweise."

Sonstiges:

Für den VfL Wolfsburg geht es zwar mühsam, aber stetig voran. Nach der kuriosen Remis-Serie von Trainer Schmidt (7 Unentschieden aus den ersten 7 Spielen), gab es zuletzt zwei Siege aus drei Spielen. Eine immer wieder gern benutzte Phrase im Fußball lautet, dass Unentschieden im 3-Punktezeitalter nicht wirklich weiterhelfen. Das stimmt in diesem Fall nicht. An den vergangenen zehn Spieltagen hat der HSV genauso oft gewonnen wie Wolfsburg (je zweimal), in der Schmidt-Tabelle stehen die Hamburger aber viel schlechter da ( HSV als 17. mit 8 Punkten, Wolfsburg als 9. mit 13 Punkten).

Die möglichen Aufstellungen:

Hamburg: Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Douglas Santos - Jung, Saka - Hunt, Kostic, Wood - Arp

Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Uduokhai, Brooks, Gerhardt - Guilavogui, Arnold - Malli, Didavi, Origi - Gomez

Schiedsrichter: Christian Dingert

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 09.12.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 09.12.2017 | Das Erste

Stand: 08.12.2017, 08:00