Ausgangslage:

Der Mensch sei im Kern nicht von seinem Wissen und auch nicht von seinem Tun her zu verstehen, sondern finde im Hoffen seine Auszeichnung, schrieb der Philosoph Ernst Bloch in "Das Prinzip Hoffnung". Beim 1. FC Köln werden bei allem gebotenen Respekt wohl die wenigsten mit dem Werk des Neomarxisten vertraut sein. Aber das sprichwörtliche Prinzip Hoffnung kennen sie in Köln, spätestens seit Simon Terodde am vergangenen Spieltag in der allerallerletzten Sekunde des Derbys gegen Gladbach den nicht mehr für möglich gehaltenenen Siegtreffer erköpfelte. Totgesagte leben eben doch manchmal länger.



In Hamburg dagegen ist von Hoffnung wenig bis nichts zu bemerken, obschon der HSV nach wie vor sechs Zähler Vorsprung hat. Doch nach dem mit uninspiriert noch freundlich beschriebenen Auftritt des alten und neuen Tabellenvorletzten in Augsburg ist die "Yellow Press" schon wieder auf Krawall gebürstet. Das Heimspiel gegen Köln wird zum "Schicksalspiel" hochstilisiert.

Personal:

Der Hamburger SV muss auf Jungstürmer Jann-Fiete Arp verzichten. Wegen eines grippalen Infektes konnte der 18-Jährige auch am Donnerstag nicht trainieren.

Die Mittelfeldspieler Aaron Hunt und Lewis Holtby dagegen sind in dieser Woche nach Verletzungspausen in das Teamtraining zurückgekehrt. Keine Option ist der Brasilianer Walace. Der wechselwillige Mittelfeldakteur erfüllt laut HSV -Coach Markus Gisdol derzeit nicht die Voraussetzungen für ein Comeback.

Bei den Gästen stehen Verteidiger Dominic Maroh und Stürmer Jhon Cordoba wegen ihrer Oberschenkelprobleme für einen Einsatz noch nicht zur Verfügung. Dafür kehrt FC-Kapitän Matthias Lehmann in den Kader zurück. Ob der erst am Dienstag verpflichtete Franzose Vincent Koziello spielen wird, ließ Trainer Stefan Ruthenbeck offen.

Stimmen:

"Wir müssen unsere Heimstärke zurückgewinnen, denn in der Rückrunde haben wir viele Heimspiele gegen Tabellennachbarn. In diesen Spielen werden die ganz wichtigen Punkte vergeben, die müssen wir gewinnen. Am besten schon Samstag gegen Köln" , gibt HSV-Coach Gisdol die Marschroute vor.



"Wir werden auf Sieg spielen - von der ersten bis zur letzten Sekunde. Wir haben Endspiele ausgerufen. Und das leben wir auch", sagt sein Gegenüber Ruthenbeck. "So lange wir in der Situation sind, in der wir sind, zählen nur Siege."

Sonstiges:

"Yesterday all my troubles seemed so far away": Beim Hinspiel in Köln feierte der Hamburger SV seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel und übernahm vorübergehend sogar die Tabellenspitze. Die HSV-Fans entrollten nach Schlusspfiff ein Spitzenreiter-Plakat. Sollten die Hanseaten gegen Köln verlieren, können sie bald damit anfangen, ein "Schlusslicht"-Plakat vorzubereiten.

Mögliche Aufstellungen:

Hamburger SV: Pollersbeck - Diekmeier, K. Papadopoulos, Mavraj, Douglas Santos - Jung, G. Sakai - Hahn, Hunt, Kostic - Wood



1. FC Köln: Horn - Sörensen, Jorge Meré, Heintz, J. Hector - Koziello, Höger - Klünter, Jojic - Zoller, Terodde



Schiedsrichter: Winkmann (Kerken)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 20.01.2018 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 20.01.2018 | Das Erste

Stand: 19.01.2018, 08:03