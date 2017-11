Ausgangslage:

Sand im Getriebe ist sowohl bei den Hamburgern als auch beim Team aus der Kurpfalz. Die Gäste gewannen nur eine der jüngsten sechs Bundesliga-Begegnungen - am 11. Spieltag beim 1. FC Köln (3:0). Jetzt kommen sie auch noch mit dem Europa-League-Aus im Gepäck in die Hansestadt. Beim HSV sieht es ebenfalls nicht viel besser aus. Nur ein Sieg in den vergangenen zehn Spielen, ebenfalls am 11. Spieltag gegen den VfB Stuttgart (3:1). Dabei hatten beide Teams doch so gut in die Saison gefunden. Hamburg gewann die beiden Auftaktspiele, Hoffenheim verlor erstmals am siebten Spieltag.

Personal:

Der HSV wird wahrscheinlich dieselbe Elf wie im Schalke-Spiel aufbieten. Torhüter Mathenia sowie die Defensivakteure Sakai und Ekdal trainierten unter Woche lediglich individuell. Stürmer Hahn liegt mit Grippe flach und wird wohl nicht spielen können.

Hoffenheim-Coach Nagelsmann dürfte Veränderungen vornehmen. Die Stürmer Uth und Gnabry ließ der Trainer gegen Braga zunächst nur auf der Bank. Wagner ist nach überstandenem Magen-Darm-Infekt wieder fit und Kandidat für die Startelf. Das gilt auch für Kaderabek und Bicakcic. In der Innenverteidigung stehen aber auch Posch, Nordtveit und Akpoguma bereit, im Mittelfeld Grillitsch, Rupp oder Schulz.

Stimmen:

" Wir sind zu Hause eine Macht, wenn wir alles reinwerfen. Da ist es schwer, gegen uns zu bestehen ", sagte HSV-Trainer Markus Gisdol am Freitag.

Sonstiges:

Gisdol musste mit einer schweren Erkältung am Mittwoch und Donnerstag das Bett hüten. Er wurde durch die Co-Trainer Frank Fröhling und Frank Kaspari vertreten. Am Freitag kehrte Gisdol auf den Trainingsplatz zurück und ist gegen seinen Ex-Klub auf jeden Fall dabei. "Man denkt immer, man ist aus Stahl. Und dann sagen so ein paar kleine Viren im Körper: Es geht nicht. Aber für solche Fälle hat man ja auch einen guten Trainerstab" , sagte Gisdol.

Die möglichen Aufstellungen:

Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier, K. Papadopoulos, Mavraj, Douglas Santos - Jung, G. Sakai - Ito, Hunt, Kostic - Arp

1899 Hoffenheim: Baumann - Bicakcic, Vogt, B. Hübner - Kaderabek, Zuber - Geiger - Demirbay, Nad. Amiri - Kramaric, Wagner

Schiedsrichter: Dankert (Rostock)

Stand: 24.11.2017, 08:00