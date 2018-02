Ausgangslage:

Im ersten Spiel unter Neu-Coach Bernd Hollerbach konnte der HSV Teilerfolge verbuchen: Die Hamburger erzielten beim Remis gegen Leipzig ihr erstes Tor im Jahr 2018 und holten den ersten Rückrundenpunkt. Damit wurde die Serie von zuvor vier Niederlagen in Folge gestoppt. Dennoch bleibt der HSV der am längsten sieglose Bundesligist (sieben Spiele).

Der Saisonstart von Hannover 96 konnte sich sehen lassen, nach zehn Spieltagen lag 96 auf dem vierten Tabellenplatz. In der Tabelle der vergangenen zehn Spieltage belegt Hannover nur Platz 17. Auffällig: Die Zahl der Tore blieb gleich (je 14), die Anzahl der Gegentore hat sich jedoch mehr als verdoppelt (21 gegenüber 9).

Personal:

Leistungsträger Jan-Fiete Arp und Sejad Salihovic sind wieder ins Training eingestiegen. Arp hat seine Grippe auskuriert und könnte am Sonntag gegen Hannover auflaufen. Ob dies auch für Gideon Jung gilt, ist fraglich: Der 23-Jährige hatte einen Trainingsunfall. Ansonsten ganz ungewönlich: Der HSV hat den Wintermarkt tatenlos verstreichen lassen. Kein Spieler wurde geholt, keiner abgegeben.

Auch Hannover zeigte da wenig Engagement. Uffe Bech wurde an Fürth abgegeben, Josip Elez aus Rijeka geholt. Das war es.

Sonstiges:

Seit Sommer 2013 holte der HSV aus 156 Bundesliga-Spielen nur 157 Punkte - kein anderes Team, das in diesem Zeitraum durchweg in der Bundesliga dabei war, schnitt so schlecht ab. Die Hamburger erspielten sich 25 Zähler weniger als jede andere Mannschaft. Die Hamburger feierten dabei auch die wenigsten Siege (41), kassierten die meisten Niederlagen (81) und schossen die wenigsten Treffer (165).

red mit dpa und sid | Stand: 02.02.2018, 08:00