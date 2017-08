Nein, es war keine schöne Woche für Klaus-Michael Kühne. Die Eröffnung seines seit 2014 in der Hansestadt entstehenden Luxus-Hotels an der Alster musste er aufgrund eines Wasserschadens zum zweiten Mal verschieben. Weinge Tage zuvor hatte Kühne, der 17 Prozent der Anteile an der HSV Fußball AG hält, mitansehen müssen, wie "sein" Verein mal wieder den Saisonstart komplett versiebte. 1:3 unterlagen die chancenlosen Hanseaten gegen zehn Osnabrücker.

"Ich weiß auch nicht, warum so etwas immer dem HSV passiert" , sagte Hamburg-Trainer Markus Gisdol nach der Pokal-Blamage beim VfL Osnabrück. 72 Minuten in Überzahl gegen den Drittletzten der 3. Liga - und trotzdem verloren. In der Analyse fielen denn auch Sätze wie "einige Sachen haben mich richtig gestört" (Gisdol) und "dieser indiskutable Auftritt fühlt sich auch einen Tag nicht besser an" , wie Sportchef Jens Todt in seinen Kaffeebecher grummelte.

Video starten, abbrechen mit Escape Gisdols Geburtstagswunsch? "Pessimisus loswerden" | Sportschau | 17.08.2017 | 01:40 Min. | Verfügbar bis 17.08.2018 | Das Erste

Kühne schon mit Kritik

Wieder herrscht Ratlosigkeit beim HSV - nach der hauchdünn abgewendeten Relegation scheint man den Blick an der Elbe schon wieder nach unten richten zu müssen. Auch Investor Klaus Michael Kühne meldete sich schon mit ersten kritischen Äußerungen in Richtung Gisdol zu Wort: "Offentlichtlich wird es für den HSV noch schwerer, als ohnehin schon angenommen. Der Trainer muss sehr viel mehr an der Mannschaft arbeiten."

Wunderwelt Spieltagsplanung: Mit dem FC Augsburg ist der einzige andere Bundesligist, der in der ersten DFB-Pokal Runde die Segel streichen musste, der Gegner des HSV. Nach der glatten 2:0-Niederlage gegen Drittligist FC Magdeburg gilt Augsburg-Trainer Manuel Baum neben Gisdol bei den Buchmachern als heißester Anwärter auf die erste Trainerentlassung der neuen Spielzeit.

Gregoritsch als Hoffnungsträger

Baum hat in Augsburg eine schwierge Aufgabe vor der Brust: In Kapitän Paul Verhaegh, Halil Altintop und Dominik Kohr verließen gleich drei wichtige Spieler den Verein. Der prominenteste Neuzugang kommt ausgerechnet aus Hamburg. Für Michael Gregoritsch soll der FCA 5,5 Millionen nach Hamburg überwiesen haben. Trainer Baum würde sicher nichts dagegen haben, wenn Gregoritsch diese Summe direkt mit Toren rechtfertigt.

Statistisch betrachtet ist das Erfolgserlebnis für einen der beiden Kontrahenten indes nicht eben wahrscheinlich: Beide Mannschaften haben schon seit sechs Jahren nicht mehr am ersten Spieltag triumphiert.

Mögliche Aufstellungen

Hamburger SV: Mathenia - G. Sakai, K. Papadopoulos, Mavraj, Douglas Santos - Ekdal, Walace - N. Müller, Hunt, Kostic - Wood

FC Augsburg: Hitz - Framberger, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Khedira, D. Baier - Schmid, Gregoritsch, Heller - Finnbogason

Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 19.08.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 19.08.2017 | Das Erste

Stand: 18.08.2017, 08:13