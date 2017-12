Video starten, abbrechen mit Escape Gladbach gegen Schalke - Respekt und Verletzungssorgen | Sportschau.de | 07.12.2017 | 01:46 Min. | Verfügbar bis 07.12.2018 | Das Erste

15. Spieltag, Samstag, 18:30 Uhr

Gladbach gegen Schalke - Kampf um die Champions League

Topspiel in Mönchengladbach: Die Borussia empfängt Schalke 04 und will nach der 0:3-Pleite in Wolfsburg wieder in die Erfolgsspur finden. Wer gewinnt, bleibt oben dran.