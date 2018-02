Ausgangslage:

Beide Teams schielen in Richtung Champions League, haben aber in der Rückrunde nur eines von drei Spielen gewonnen. Besonders Leipzig ist nicht so stark wie einst: In der Hinrunde gewann RB in Hamburg noch im Stile einer Top-Mannschaft mit 2:0. In der vergangenen Woche ging man gegen den HSV bereits nach neun Minuten in Führung und musste am Ende mit einem 1:1 zufrieden sein.

Auch bei Mönchengladbach läuft es nicht wie gewünscht. In den vergangenen fünf Spielen gab es zwar zwei Siege (Augsburg, HSV), aber auch drei zum Teil überraschende Niederlagen (Frankfurt, Köln, Freiburg). Im Moment steht die Borussia auf Rang sieben und hat dabei ein negatives Torkonto (-2).

Personal:

Gladbachs Trainer Dieter Hecking setzte in Frankfurt erstmals hinten auf eine Dreierkette. Seine neue Formation hatte jedoch einen Schwachpunkt und den nutzte die Eintracht aus: Patrick Herrmann hatte im rechten Mittelfeld ohne direkte Absicherung eines Rechtsverteidigers große Probleme und lief einige Male seinen Gegenspielern hinterher - so auch beim 1:0 für Frankfurt. Herrmann gewann nur 29 Prozent seiner Zweikämpfe, das war der schwächste Wert aller "Fohlen".

Bei Leipzig sind auch die Stars ins Trudeln gekommen. Emil Forsberg und Naby Keita stehen bei zusammen sieben Scorer-Punkten. Vor einem Jahr kamen sie zu diesem Zeitpunkt zusammen auf 23 Scorer-Punkte. Forsberg leidet derzeit an einer verschleppten Bauchmuskelzerrung. Für ihn könnte Ademola Lookman spielen. RB hatte den 20 Jahre alte Angreifer vom FC Everton kurz vor Schluss des Transferfensters auf Leihbasis verpflichtet. Lookmann soll vor allem auf der linken offensiven Außenbahn spielen.

Sonstiges:

Mönchengladbach hat in dieser Saison vier Schweizer eingesetzt - kein anderer Verein kommt auf so viele Spieler aus einer einzigen ausländischen Nation. Leipzig hat dagegen einen Österreich-Block: Drei Österreicher kamen in dieser Saison zum Einsatz, diverse andere Spieler haben einst in Österreich gespielt. Und der Trainer ist ebenfalls Österreicher.

red mit dpa und sid | Stand: 02.02.2018, 08:00