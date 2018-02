Gladbach kämpfte zwar leidenschaftlich und dominierte über weite Strecken die zweite Halbzeit, scheiterte aber immer wieder am herausragenden BVB -Keeper Roman Bürki und stand am Ende wieder mit leeren Händen da. Für das Team von Trainer Dieter Hecking war es die vierte Niederlage in Serie ohne eigenes Tor, der Druck auf den Coach wächst damit weiter. Gladbach, das den verletzten Brasilianer Raffael schmerzlich vermisste, ist mit 31 Punkten nur Zehnter und hinkt den eigenen Ansprüchen weit hinterher.

"Riesenspiel gemacht"