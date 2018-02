Ausgangslage:

Trainer Dieter Hecking musste bei der 0:1-Auswärtspleite gegen den VfB Stuttgart gleich zwei Negativrekorde hinnehmen. Einerseits gingen unter Hecking erstmals drei Bundesliga-Spiele in Folge verloren, auch drei torlose Spiele am Stück gab es unter dem 53-Jährigen bisher noch nicht. Die Ergebniskrise der Fohlen führte dazu, dass Gladbach erstmals seit dem vierten Spieltag wieder in die untere Tabellenhälfte abrutschte (10. Platz). Mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund wäre der Negativlauf beendet und die internationalen Plätze wieder in Schlagdistanz.

Beim BVB schlug in den letzten beiden Spielen Aubameyang-Erbe Michy Batshuayi voll ein. Die Leihgabe vom FC Chelsea traf in drei Pflichtspielen fünf Mal. Zuletzt erzielte der Belgier die zwei wichtigen Treffer zum 3:2 in der Europa League gegen Atalanta Bergamo.

In der Bundesliga schlug die Elf von Peter Stöger zuletzt mit Köln (3:2) und dem HSV (2:0) zwei Mannschaften aus dem Tabellenkeller und könnte die Serie nun auf drei Siege in Folge ausbauen. Auf dem dritten Tabellenplatz steht Borussia Dortmund wieder voll und ganz auf Kurs Saisonziel.

Personal:

Im Tor wird Yann Sommer nach überstandenem Faserriss wahrscheinlich Tobias Sippel bei den "Fohlen" wieder ablösen. Auch Raffael ist mittlerweile wieder ein Kandidat für die Startelf. Weiterhin verzichten müssen die Gladbacher auf die schon länger verletzten Oscar Wendt, Fabian Johnson und Tobias Strobl. Auch für Fabian Johnson und Laszlo Benes kommt eine Kader-Nominierung noch nicht in Frage.

Im Dortmunder Lazarett hat sich nach der Rückkehr von Marco Reus erst einmal nichts getan. Mit Jadon Sancho, Maximilian Philipp und Andriy Yarmolenko fehlen weiter einige Alternativen für die Offensive. Auch Kagawa muss mit Knöchelproblemen weiter passen. Marcel Schmelzer könnte nach seinem Muskelfasserriss wieder in den Kader zurückkehren.

Stimmen:

Nach drei Pflichtspielsiegen in Folge scheint der BVB zumindest von den Ergebnissen her die Talsohle durchschritten zu haben. Trainer Peter Stöger sieht aber auch sportlich eine Entwicklung: "Ich sehe uns in kleinen Schritten auf dem richtigen Weg."

Das böse 1:6 im Hinspiel ist Gladbach-Trainer Dieter Hecking noch in guter Erinnerung. Trotzdem nimmt er auch Positives aus der letzten Begegnung mit: "Da hatten wir in der Anfangsphase die klareren Torchancen. Da hat man gesehen, dass wir die Qualität haben, sie gut zu bespielen. Wir dürfen ihnen aber keine Räume geben, dann sind sie gefährlich."

Sonstiges:

Trotz Passgebern wie Raffael und Stindl sowie schnellen Außenspielern wie Thorgan Hazard oder Patrick Herrmann ist Gladbach kein Vertreter des schnellen Umschaltspiels. Die Borussen haben in dieser Saison genau ein Kontertor erzielt - das ist Ligaminus.

Von seiner Kreuzbandverletzung genesen, dürfte Ex-Gladbacher Marco Reus besonders heiß auf das Spiel sein. Ihm gelangen seit seinem Wechsel im Jahr 2012 zum BVB fünf Treffer und fünf Assists gegen die Ex-Kollegen. Alleine in den letzten vier Duellen war er an acht Toren beteiligt.

Mögliche Aufstellungen:

Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Jantschke - Kramer, Zakaria, Hofmann, Hazard - Stindl, Raffael

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Akanji, Schmelzer - Götze, Weigl, Pulisic, Reus, Schürrle - Batshuayi

Schiedsrichter: Dankert (Rostock)

red mit dpa und sid | Stand: 16.02.2018, 08:52