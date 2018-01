Ausgangslage:

Freud' und Leid liegen bekanntermaßen oft nah beieinander. Das weiß man auch in Mönchengladbach, spätestens seit der Last-Second-Niederlage im Derby im am Niederrhein nicht eben über die Maßen beliebten Köln. Die Gladbacher hatten mehrere gute Einschussgelegenheiten und bekamen zudem einen durchaus sehr denkbaren Elfmeter nicht zugesprochen - und am Ende triumphierte der Gegner. Neben der empfindlichen Schmach vergab die Elf von Dieter Hecking zudem die Gelegenheit, die Patzer der Konkurrenz aus Leverkusen, Schalke und Dortmund auszunutzen und auf Rang drei zu klettern.



Nun geht es für den Tabellensechsten gegen den direkten Tabellennachbarn aus Augsburg (Platz sieben). Der FCA feierte einen gelungenen Start ins neue Kalenderjahr, gegen traumwandlerisch schwache Hamburger feierte die Elf von Manuel Baum einen verdienten Heimsieg und darf ihr Augenmerk immer mehr in Richtung Europa statt in Richtung der deutschen Fußball-Provinz im Unterhaus lenken.

Personal:

Borussia Mönchengladbach bangt um den Einsatz von Weltmeister Christoph Kramer. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlte am Mittwoch aufgrund einer Erkrankung beim Training des Fußball-Bundesligisten.

Der FC Augsburg darf wieder auf den Einsatz von Torjäger Alfred Finnbogason hoffen. "Wir gehen auf Nummer sicher. Wenn ein bisschen was ist, lassen wir ihn daheim. Ansonsten kann es sein, dass er sich über ein paar Minuten herantastet oder von Anfang an spielt" , so Coach Manuel Baum. Dong-Won Ji befindet sich nach seinen Knieproblemen weiterhin im Aufbautraining.

Nicht mit dabei sein wird Konstantinos Stafylidis. Der Außenverteidiger läuft für den Rest der Saison in der Premier League für Stoke City auf, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Stimmen:

Manuel Baum bleibt weiterhin zurückhaltend: "Wenn wir uns Ziele stecken, müssen wir sie erst erreichen, um uns neue zu stecken. Sonst wird man irgendwann negativ überrascht. Unser erstes Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt" , so Baum. Etwas forscher klingt Abwehrspieler Jeffrey Gouweleeuw: "Wir brauchen keine Angst zu haben, wir haben eine gute Mannschaft."

Sonstiges:

Raul Bobadilla wechselte im August vergangenen Jahres von Augsburg zurück zur Borussia, für den FCA bestritt er in vier Spielzeiten 94 Partien, in denen er 21-mal traf und zehnTore vorbereitete. Für die Gladbacher hat sich die Bobadilla-Verpflichtung noch nicht so recht ausgezahlt, der Stürmer ist oft angeschlagen und wartet nach sieben Bundesliga-Einsätzen Spielzeit noch auf eine Torbeteiligung.

Mögliche Aufstellungen:

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Herrmann, Hazard - Stindl, Raffael

FC Augsburg: Hitz - Opare, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Khedira, D. Baier - Koo, Gregoritsch, Caiuby - Cordova

Schiedsrichter: Steinhaus (Langenhagen)

Stand: 19.01.2018, 08:47