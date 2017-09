In Abdou Diallo droht nach Niko Bungert und Alexander Hack der nächste Mainzer Innenverteidiger auszufallen. Der 21 Jahre alte Franzose hat sich beim 0:4 gegen die Bayern eine Beckenprellung zugezogen.

Will Schwarz auch bei einem Ausfall Diallos an seiner Fünferkette festhalten, muss er improvisieren. Möglicherweise wird deshalb Jean-Philippe Gbamin neben Stefan Bell und Leon Balogun auflaufen. "Er ist fit und eine Option für Mittwoch", sagte Schwarz am Dienstag. "Er ist flexibel und kann in der Innenverteidigung, aber auch im Mittelfeld spielen."

Hoffenheim wohl weiter ohne Gnabry

Hoffenheim ist nach vier Bundesligaspielen immer noch ungeschlagen, liegt mit acht Punkten auf Platz fünf. Das ist eine ordentliche Zwischenbilanz angesichts der ungewohnten Doppelbelastung durch die Europa League.

Für Serge Gnabry kommt die Partie in Mainz wohl noch zu früh. Die Leihgabe aus München hat zuletzt an einer Kapselverletzung im Sprunggelenk laboriert. Die Zeit sei zwar "etwas knapp", sagte Trainer Julian Nagelsmann. "Aber es kann sein, dass es für das Wochenende reicht. Serge ist wieder ein bisschen fitter."

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mainz: Adler - Balogun, Bell, Diallo - Donati, Brosinski - Serdar, Latza - Öztunali, Fischer - Muto

Hoffenheim: Baumann - Nordtveit, Vogt, Hübner - Zuber, Schulz - Grillitsch - Rupp, Amiri - Uth, Wagner

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga, Teil 2 | 20.09.2017 | 60:00 Min. | Verfügbar bis 20.09.2017 | Das Erste

Stand: 20.09.2017, 07:55