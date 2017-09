Die Aussagen nach der Last-Minute-Niederlage gegen Hoffenheim klangen ähnlich: " Wir können den Zuschauern nicht immer ein Spektakel bieten. Wir müssen anfangen zu verteidigen und auch mal zu Null spielen ", schimpfte René Adler. " Es ist extrem frustrierend und sehr, sehr ärgerlich ", stellte Trainer Sandro Schwarz fest.

Der Ärger ist verständlich, denn das 2:3 gegen Hoffenheim besiegelte den negativen Saisonstart der Rheinhessen endgültig: Nur drei Punkte nach fünf Spieltagen sind die schwächste Ausbeute des 1. FSV Mainz seit zwölf Jahren.

Aber Zeit zum Lamentieren ist in englischen Wochen bekanntlich nicht - am Samstag treten die 05er erneut daheim an, diesmal gegen Hertha BSC . " Wir dürfen jetzt nicht die Köpfe hängen lassen und in Selbstmitleid verfallen, sondern müssen beharrlich dranbleiben ", mahnt Schwarz.

Berliner kämpfen gegen traditionelle Auswärtsschwäche

Der Gegner kommt gerade recht - Hertha BSC ist als Gast in der Bundesliga extrem gern gesehen. Zehn der jüngsten zwölf Auswärtspartien wurden verloren - der Punktgewinn am vergangenen Wochenende in Hoffenheim stellte so gesehen ein kleines Berliner Wunder dar.

Dass die Hauptstädter trotz der Auswärtsschwäche mit acht Zählern ordentlich in die Saison gestartet sind, liegt vor allem an einem: Neuzugang Mathew Leckie entwickelt sich zum Überraschungstorjäger. Seine Bilanz ist erstaunlich: Neun Mal schoss er in in dieser Saison aufs Tor, vier Mal zeigte der Unparteiische danach zum Mittelkreis. In der vergangenen Saison bei Absteiger Ingolstadt hatte er es 49 Mal versucht - heraus kamen 49 Fahrkarten.

Neuzugang Leckie fühlt sich wohl in der Hauptstadt

" Ich fühle mich in Berlin wohl. Die Mitspieler glauben an mich und geben mir ein gutes Gefühl ", erklärte der 26-Jährige. Und auch Coach Pal Dardai nimmt die Entwicklung des Australiers zufrieden auf: " Die Blockade ist weg ", sagte Dardai schon nach Leckies Doppelpack am ersten Spieltag - und sollte Recht behalten.

Für den Ungarn ist die Partie in Mainz etwas Besonderes: Seine Premiere als Bundesliga-Coach erlebte Dardai nämlich in Mainz. Im Februar 2015 landete er mit der Hertha einen 2:0-Sieg. Gegen ein solches Ergebnis hätten sie sicher nichts einzuwenden in der Hauptstadt.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 23.09.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 23.09.2017 | Das Erste

Stand: 22.09.2017, 07:55