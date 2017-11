Ausgangslage: Das sieglose Tabellenschlusslicht aus Köln hat erst zwei Punkte auf dem Konto, in der Bundesliga-Geschichte findet sich kein Verein mit weniger Punkten nach elf Spieltagen. Nur der 1. FC Saarbrücken (1963/64), der TSV 1860 München (1977/78) und der MSV Duisburg (1994/95) holten ebenfalls nur zwei Punkte aus den ersten elf Spielen; die drei FC-Vorgänger mussten am Saisonende alle absteigen.

Mit vier Niederlagen in den ersten fünf Spielen war Mainz in die Saison gestartet, von den seitherigen sechs Partien wurde dann nur noch eine verloren. Auch mit der Spielkultur ging es zuletzt bergauf, am 11. Spieltag in Mönchengladbach kamen nur elf Prozent der Mainzer Pässe nicht an, das war die geringste Fehlpassquote der Rheinhessen in einem Bundesliga-Spiel überhaupt.

Personal:

Beim FC sorgt nicht nur die kümmerliche Punktausbeute für schlechte Stimmung. Auch die Verletztenmisere ist ärgerlich. Der Einsatz des Mittelfeldspielers Leonardo Bittencourt ist fraglich, außerdem müssen die Kölner für den Rest der Hinrunde auf Innenverteidiger Dominique Heintz verzichten, der sich einen Muskelsehneneinriss zuzog. Auch der dauerverletzte Mittelfeldspieler Marcel Risse hatte sich zuletzt wieder abgemeldet.

Kleine Hoffnung: Der verletzte Nationalspieler Jonas Hector strebt für Anfang 2018 sein Comeback an.

Beim Personal haben die Mainzer nicht so viele Sorgen. Niko Bungert ist im Lauftraining, Danny Latza wurde von einem Virus geschwächt. Ansonsten haben nur Jannik Huth und Emil Berggreen Verletzungsprobleme.

Stimmen:

Für FC-Kapitän Matthias Lehmann ist das Spiel richtungsweisend. "Das ist das bisher wichtigste Spiel der Saison. Das ist verdammt wichtig für alles: Punkte, Moral, Kopf" , sagte der 34-Jährige der Bild-Zeitung. Trainer Stöger setzt dabei vor allem auf eine stabilere Abwehr. "Wir haben zuletzt viel an unserer Grundordnung und unserem Defensivverhalten gearbeitet."

05-Trainer Sandro Schwarz warnt indes vor Überheblichkeit. "Wir wissen, dass es eine extrem schwere Aufgabe wird. Wir müssen auf der Hut sein. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe."

Sonstiges: Die Mainzer kassierten in der vergangenen Saison sieben Platzverweise, so viele wie kein anderes Team. Unter Sandro Schwarz beendeten die 05er bisher alle Pflichtspiele vollzählig. Der 1. FC Köln hat zwar viele Probleme, mangelhafte Disziplin oder übergroße Härte gehören nicht dazu: Im gesamten Kalenderjahr 2017 wurde kein Kölner des Feldes verwiesen; neben den Kölnern sind nur noch die Bayern im laufenden Kalenderjahr ohne Platzverweis.

Mögliche Aufstellungen:

1. FSV Mainz 05: Zentner - Donati, Bell, Diallo, Brosinski - Gbamin, Latza - Öztunali, Maxim, De Blasis - Muto

1. FC Köln: T. Horn - Olkowski, Sörensen, Maroh, Rausch - M. Lehmann, Jojic - Cordoba, Zoller - Osako, Guirassy

Schiedsrichter: Brych (München)

