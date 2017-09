Es ist kompliziert. Eigentlich hätte Leverkusens Chefcoach Heiko Herrlich am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FSV Mainz 05 gerne auf den neuen argentinischen Torjäger Lucas Alario zurückgegriffen. Doch Alarios Ex-/Noch-Verein River Plate aus Buenos Aires hat etwas dagegen und weigert sich, die Ablösesumme von 19 Millionen Euro für den Angreifer anzunehmen.

Daher liegt keine Spielberechtigung vor - die Torprobleme der Leverkusener, die in den ersten beiden Partien zwar streckenweise schön anzuschauenden aber eben auch wenig ertragreichen Offensivfußball boten, muss wohl erstmal die alte Belegschaft beheben.

Retsos freut sich auf "einen großen Klub"

Hintendrin wird die Werkself aber wohl mit einem Neuen aufwarten, auch er millionenschwer. Der 19-jährige Grieche Panagiotis Retsos (17,5 Millionen Euro Ablöse) weilt seit dieser Woche am Rhein. "Es ist eine Ehre für mich, in so einem großen Klub zu sein", äußerte Retsos in der Bild-Zeitung. Seine Verpflichtung ergibt Sinn: Bereits fünf Gegentore kassierte Bayer in zwei Partien - eindeutig zu viel für einen Champions-League-Aspiranten.

Immerhin haben die Leverkusener bereits einen Punkt auf der Habenseite - damit wären die Gastgeber aus Mainz hochzufrieden. Noch keinen Punkt aus zwei Spielen - das gab es bei den Rheinhessen das letzte Ma vor mehr als zehn Jahren, damals noch unter Gottvater Jürgen Klopp.

Raue Gangart in den Übungseinheiten

Das soll sich nun ändern - Trainer Sandro Schwarz will nichts dem Zufal überlassen. Donnerstag und Freitag wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. In den Einheiten zuvor war die Raue Gangart auffällig: "Zerstör ihn", "Friß ihn" - die Anweisungen des Trainers sprachen eine eindeutige Sprache.

Auch statistisch dürften die Mainzer vorsichtig optimistisch sein: Gegen keinen Bundesliga-Klub feierte der FSV mehr Siege als gegen Bayer Leverkusen; neun Mal entschieden die 05er ein Duell für sich. Gegen die "Decima" hätte am Bruchweg sicher niemand etwas einzuwenden.

Die möglichen Aufstellungen:

1. FSV Mainz 05: Adler; Donati, Bell, Diallo, Brosinski; Gbamin, Latza; Öztunali, Maxim, Quaison; Muto.

Bayer 04 Leverkusen: Leno; Tah, Bender, Henrichs; Mehmedi, Kohr, Aranguiz, Wendell, Bellarabi, Brandt; Volland.

Schiedsrichter: Markus Schmidt (Stuttgart).

Stand: 08.09.2017, 07:55