Ausgangslage:

Dunkle Wolken im Breisgau: Der SC Freiburg ist seit fünf Spielen sieglos, holte daraus nur einen Punkt. In der Tabelle liegen die Süddeutschen mit acht Zählern auf Rang 17. Hoffnung macht immerhin die Historie: Nur zwei Mal stand Freiburg in seiner Bundesliga-Geschichte so schlecht da: 1995/96 (damals nur sieben Zähler) und 2013/14 (ebenfalls acht). Abgestiegen sind die Breisgauer in diesen beiden Spielzeiten aber nicht, beide Male schaffte man noch souverän den Klassenerhalt.

In Mainz ist die Lage anders: Nach dem schwachen Saisonstart mit vier Niederlagen an den ersten fünf Spieltagen verlor Mainz von den vergangenen sieben Partien nur eine auf Schalke. Nach dem glücklichen Sieg gegen Köln durch den zweifelhaften Elfmeter beträgt der Abstand auf Rang 16 sieben Zähler - setzt sich der Positiv-Trend fort, können die Rheinhessen eher die Europa-League-Ränge in Augenschein nehmen.

Personal:

Die Mainzer müssen auf den rotgesperrten Guilio Donati verzichten. Bei Freiburg sind Philipp Lienhart, Georg Niedermeier und Vincent Sierro nach ihren Ausfällen zumindest für den Kader wieder Alternativen. Bei Amir Abrashi entscheidet sich ein Einsatz wegen Schmerzen am Sprunggelenk wohl relativ kurzfristig.

Stimmen:

Sonstiges:

Den Gästen droht ein Vereinsnegativrekord: Mainz ist auswärts seit elf Partien sieglos und könnte den Vereinsnegativrekord von zwölf Gastspielen in Folge ohne Sieg aus der Saison 2011/12 einstellen. Der letzte Sieg in der Fremde (zugleich der einzige in den vergangenen 19 Gastspielen) liegt ein Dreivierteljahr zurück: Am 25. Februar gelang in Leverkusen ein 2:0-Erfolg.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 25.11.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 25.11.2017 | Das Erste

Stand: 24.11.2017, 08:00