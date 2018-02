Ausgangslage:

Freiburg ist seit acht Bundesliga-Spielen ungeschlagen, am längsten von allen Mannschaften - zuletzt gab es fast einen Sieg beim BVB, inklusive Traumtor von Nils Petersen. Der SC segelt munter in Richtung Vereinsrekord (zehn Bundesliga-Spiele hintereinander ohne Niederlage). Leverkusen verlor nur eins der vergangenen 15 Bundesliga-Spiele und ist mittlerweile auf dem geliebten zweiten Platz angekommen.

Vor dem Hinspiel war die Lage ganz anders: Da war Bayer nach dem schlechtesten Start seiner Bundesliga-Geschichte Vorletzter und Freiburg lag auf dem 15. Platz der Tabelle. Das 4:0 war für die Werkself dann der erste Bundesliga-Sieg unter Trainer Heiko Herrlich.

Personal:

Das Spiel ist auch ein Duell zweier Angreifer in Topform. An den vergangenen acht Spieltagen erzielte SC-Stürmer Nils Petersen neun Treffer. Nicht minder formstark ist Leverkusens Leon Bailey, der an den vergangenen sechs Bundesliga-Spieltagen an acht Treffern direkt beteiligt war. Während Petersen oft gut steht und von seiner Übersicht profitiert, heißen Baileys große Trümpfe Tempo und Agilität.

Auf dem Transfermarkt hielten sich beide Vereine zurück. Während Leverkusen nur zwei Spieler abgab (Andre Ramalho und Admir Mehmedi), verpflichetete Freiburg Lucas Höler aus Sandhausen und Patrick Kammerbauer vom 1. FC Nürnberg (Abgänge: Ryan Kent und Onur Bulut).

Stimmen:

Herrlich sieht sein Team nicht als Verfolger von Bayern München, kein Wunder bei 16 Punkten Rückstand. "Wir sind kein richtiger Zweiter" , sagte Herrlich der "Sport Bild". "Schalke und wir sind hinter Bayern punktgleich. Bis zu Platz sieben sind es nur drei Punkte."

Sonstiges:

Leverkusens Trainer Herrlich wuchs im 15 Kilometer von Freiburg entfernten Waldkirch auf, spielte in der Jugend drei Jahre beim SC (1986 bis 1989). Als Spieler verlor Herrlich nur eine seiner neun Bundesliga-Partien gegen den SC, als Trainer ist seine Bilanz ausgeglichen.

Die möglichen Aufstellungen:

SC Freiburg: Gikiewicz - Söyüncü, Gulde, Kempf - Kübler, R. Koch, C. Günter - Abrashi - Höler, Haberer - Petersen. - Trainer: Streich.

Bayer 04 Leverkusen: Leno - L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell - Baumgartlinger, Aranguiz - Bailey, Volland, Brandt - Alario. - Trainer: Herrlich.

Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka (Mainz).

red mit dpa und sid | Stand: 02.02.2018, 08:00