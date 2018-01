Ausgangslage:

Gegen Leipzig konnte der SC Freiburg in der Bundesliga noch keinen Punktgewinn verbuchen. Trotzdem wollen die Breisgauer mutig in das Spiel gehen, auch weil sie seit sechs Spielen ungeschlagen sind. Zwölf Punkte holte der SC aus den vergangenen sechs Spielen, das wird in diesem Zeitraum nur vom FC Bayern übertroffen. Vor Beginn dieser Serie waren die Freiburger Vorletzter, nun haben sie vier beziehungsweise fünf Punkte Vorsprung auf die Plätze 16 und 17.

Freiburgs Janik Haberer (v.) legt im Zweikampf mit dem Leipziger Diego Demme eine Flugeinlage ein

Die Leipziger beendeten mit dem Erfolg gegen Schalke eine Negativserie von zuvor fünf sieglosen Pflicht- bzw. vier sieglosen Bundesliga-Spielen. Damit verbesserten sich die Sachsen im Schneckenrennen nach Europa auf Rang zwei.

Personal:

Mittelfeldspieler Nicolas Höfler (Rückenprobleme) und Offensivspieler Yoric Ravet (Achillessehnenreizung) werden auf Freiburger Seite verletzt ausfallen. Auch Bartosz Kapustka wird wegen eines grippalen Infekts wahrscheinlich fehlen. Janik Haberer und Florian Kath waren ebenfalls krank. Ihr Einsatz ist deshalb genauso gefährdet wie der von Stürmer Tim Kleindienst wegen einer Fußblessur.

Bei Leipzig werden mit Naby Keita und Emil Forsberg zwei absolute Schlüsselspieler fehlen. Während Keita gelbgesperrt fehlt, muss Forsberg immer noch eine Bauchmuskelzerrung auskurieren.

Stimmen:

SC-Trainer Christian Streich sieht Leipzig nicht nur wegen der personellen Probleme im Vorteil, sagte am Donnerstag aber: "Wir haben ein Heimspiel und haben zuhause viele gute Spiele gemacht, wir haben Vertrauen."

"Wir können unseren Sieg gegen Schalke vergolden, wenn wir was Zählbares aus Freiburg mitnehmen" , sagt RB-Coach Ralph Hasenhüttl.

Sonstiges:

Keine Angst beim Gegentor: Freiburg punktete in dieser Saison schon fünf Mal nach einem Rückstand (zwei Siege, drei Remis). Gerade in der jüngeren Vergangenheit war die Moral intakt: In den vergangenen vier Partien holte der SC drei Mal trotz eines Rückstands noch Punkte (in Frankfurt, Augsburg und Köln).

Mögliche Aufstellungen:

SC Freiburg: Schwolow - Kübler, Gulde, Söyüncü, Günter - Koch, Abrashi - Haberer, Terazzino - Petersen, Höler

RB Leipzig: Gulacsi - Laimer, Orban, Upamecano, Bernardo - Kampl, Demme - Sabitzer, Bruma - Poulsen, Werner

Schiedsrichter: Brand (Unterspiesheim)

