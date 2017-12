Ausgangslage:

Mit dem SC Freiburg und dem Hamburger SV treffen zwei strahlende Sieger des vergangenen Spieltags aufeinander. Freiburg verschaffte sich mit einem 2:1 gegen Mainz 05 etwas Luft im Abstiegskampf, dem HSV gelang das mit einem 3:0 gegen Hoffenheim. Trotzdem stehen beide Teams natürlich weiterhin in der unteren Tabellenregion - Freiburg ist mit elf Punkten 16., der HSV mit 13 Zählern 15.

Personal:

Freiburg muss seine Startelf erneut umbauen. Nach der Verletzung von Marc Oliver Kempf, der einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten hat, wird Caglar Söyüncü oder Philipp Lienhart in der Innenverteidigung spielen. Im defensiven Mittelfeld ist der Einsatz von Amir Abrashi wegen eines Infekts fraglich.

HSV-Trainer Markus Gisdol bangt derweil um den Einsatz von Mittelfeldspieler Albin Ekdal. " Die Chancen stehen 50:50" , sagte Gisdol. Neben Angreifer André Hahn sollen dafür die zuletzt kranken Bakery Jatta und Sejad Salihovic sowie der angeschlagene Bobby Wood wieder fit sein.

Stimmen:

Gisdol will eigentlich gar nicht so viel sagen, sondern lieber spielen: "Wir sollten weniger reden und einfach abliefern. Das sollte unsere Marschroute sein. Freiburg ist ein besonderer Gegner. Christian (Streich) ist in Freiburg eine Institution. Er passt dorthin und leistet eine Klassearbeit, vor der ich große Hochachtung habe."

Sonstiges:

Der HSV war einmal ein Angstgegner des SC, doch das ist Geschichte: Seit dem Amtsantritt von Christian Streich verloren die Freiburger nur eines von neun Spielen gegen die Hamburger, gewannen aber dreimal. Aktuell ist der SC gegen den HSV seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagen, so lange wie gegen keinen anderen Bundesligisten.

Die möglichen Aufstellungen:



Freiburg: Schwolow - Koch, Schuster, Söyüncü - Stenzel, Höfler, Günter - Haberer - Kath, Terrazzino - Petersen. - Trainer: Streich



Hamburg: Mathenia - Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Douglas Santos - Jung, Sakai - Hunt, Wood, Kostic - Arp. - Trainer: Gisdol



Schiedsrichter: Benjamin Brand (Unterspiesheim)

Stand: 01.12.2017, 08:00