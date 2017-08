Noch vor dem ersten Bundesliga-Spieltag musste der SC Freiburg den ersten Dämpfer einstecken. Das Scheitern in der Europa-League-Qualifikation gegen den slowenischen Vertreter Domzale hatte im Breisgau für lange Gesichter gesorgt. Für die Bundesliga könnte das Aus - und damit der Wegfall der Dreifachbelastung - des Sportclubs aber auch positive Folgen haben. Trainer Christian Streich konnte der Niederlage jedenfalls auch etwas Positves für den Ligaaltag abgewinnen. "Jetzt haben wir wenigstens Zeit zum Arbeiten."

Schließlich stehen Streich in Freiburg nur bescheidende Mittel zur Verfügung. In Vincenzo Grifo und Maximilian Philipp verließen zwei herausragende Offensivkräfte der vergangenen Saison den Verein. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten war der siebte Rang der Vorsaison eine Sensation, die nur äußerst schwer zu wiederholen sein wird.

Ähnlich sensationell ist auch Freiburgs Auftaktgegner Eintracht Frankfurt in die vergangene Spielzeit gestartet. Vor der Winterpause waren die von Niko Kovac trainierten Hessen mit Platz vier sogar auf Champions-League-Kurs. Doch im neuen Jahr folgte der Absturz. Frankfurt holte nur 13 Punkte aus 17 Spielen und stürzte auf Platz elf ab.

Verletzten Fabian ersetzen

Vor dem Gastspiel in Freiburg ist die Verpflichtung von Kevin-Prince Boateng das dominierende Thema. Am Freitag unterschrieb der Bruder von Bayern-Innenverteidiger Jerome Boateng einen neuen Kontrakt bei den Hessen. Zuvor hatte er seinen Vertrag mit dem spanischen Club UD Las Palmas am Mittwoch aufgelöst, weil er aus familiären Gründen nach Deutschland und in die Fußball-Bundesliga zurückkehren wollte. Boateng soll den verletzten Marco Fabian ersetzen. In Trainer Niko Kovac trifft "Prince" nun auf einen alten Weggefährten aus Berliner Zeiten - 2006 standen Trainer und Neuzugang noch für Hertha gemeinsam auf dem Spielfeld.

Während die Frankfurter ihr Auftaktspiel gegen Schalke 04 im letzten Jahr mit 1:0 gewannen, warten die Freiburger seit 16 Jahren auf einen Drei-Punkte-Start im Fußball-Oberhaus. Damals wurde Werder Bremen nach Treffern von Levan Kobiashvili, Ibrahim Tanko und Soumaila Coulibaly mit 3:0 besiegt.

Mögliche Aufstellungen

SC Freiburg: Schwolow - Lienhart, Schuster, Kempf - P. Stenzel, C. Günter - Höfler, Frantz - Niederlechner, Haberer - Petersen

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Abraham, Hasebe, Salcedo - Chandler, Fernandes, Willems - de Guzman, Gacinovic - Haller, Hrgota

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin)

