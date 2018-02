Ausgangslage:

Christian Streich musste bei der Niederlage gegen Hannover 96 nach zuvor neun ungeschlagenen Partien erstmals wieder eine Pleite einstecken. Das klassische Sechs-Punkte-Spiel birgt für Freiburg neben der Chance, Bremen auf dem Rang 15 weiter auf Abstand zu halten auch die Gefahr, dass Werder die Freiburger bei einem Sieg von Platz zwölf verdrängen würde. Verlassen konnte sich der Sportclub bislang auf seine Heimstärke. Bisher verloren die Breisgauer nur eines von elf Heimspielen (gegen Schalke am 11. Spieltag), kassierten nur sieben Gegentore.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt

Mit mutigem Fußball sorgte Florian Kohfeldt dafür, dass Bremen sich vom vorletzten Tabellenplatz kontinuierlich hochkämpfte. Auch offensiv läuft es wieder. Werder erzielte in den bisherigen zwölf Partien unter Kohfeldt starke 18 Treffer. Am vergangenen Spieltag schnürte sinnbildlich dafür Florian Kainz beim Sieg gegen den direkten Konkurrenten VfL Wolfsburg einen Doppelpack.

Personal:

Jannik Haberer und Niclas Höfler, die zuletzt gegen Hannover eine Gelb-Sperre absaßen, kehren zurück ins Freiburger Aufgebot. Rechtsaußen Yoric Ravet fehlt hingegen wegen einer Achillessehnenreizung.

Bremen hat einen bitteren Ausfall zu kompensieren: Ausgerechnet Kapitän Zlatko Junuzovic plagen muskuläre Probleme am Oberschenkel. Der SV Werder wird ohne die Standard-Qualitäten des Österreichers auskommen müssen.

Stimmen:

Rotationen in der Startaufstellung schließt Christian Streich nicht aus: "Gegenüber dem Spiel in Hannover kann es mehr als eine Veränderung geben". Der Freiburger Trainer warnt zudem vor einem alten Bekannten, der einst beim SC spielte: "Max Kruse ist der Unterschiedsspieler. Das Bremer Spiel mit oder ohne ihn hat nichts miteinander zu tun. Durch ihn werden die anderen Spieler besser. Sie profitieren von ihm." Ziel sei es, "Bremen immer wieder unter Druck zu setzen."

Florian Kohfeldt versucht, Mannschaft und Fans nach den guten Vorstellungen in den vergangenen Wochen auf dem Boden zu halten und richtet den Fokus auf die Realität: "Wenn wir am Samstag keine drei Punkte holen, gibt es am kommenden Spieltag gegen den Hamburger SV wieder ein Megadruck-Spiel. Daher dürfen wir keine Zufriedenheit aufkommen lassen. Allerdings schätzen das die Spieler richtig ein."

Sonstiges:

Für die beiden Topscorer Nils Petersen und Max Kruse ist die Partie ein Wiedersehen mit den Ex-Klubs. Petersen stand von Sommer 2012 bis Dezember 2014 bei Werder auf dem Lohnzettel, ehe er nach Freiburg wechselte. Kruse wiederum spielte in der Saison 2012/13 bei den Breisgauern. Bei Freiburg gelang ihm der Sprung in die Nationalelf.

Mögliche Aufstellungen:

SC Freiburg: Schwolow - Günter, Söyüncü, Kempf, Gulde, Stenzel - Terrazzino, Koch, Höfler, Haberer - Petersen

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Kainz, Delaney, Bargfrede, Eggestein, Johansson - Kruse

Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)

Stand: 16.02.2018, 08:52