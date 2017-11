Ausgangslage:

Gemessen an den vergangenen Wochen ist die Partie in Frankfurt ein echtes Spitzenspiel, denn beide Mannschaften traten zuletzt sehr stabil auf, so ist Frankfurt aktuell seit sechs Spielen ungeschlagen (drei Siege, drei Remis), Bayer sogar seit sieben Partien (drei Siege, vier Remis). Durch die guten Serien richteten sich beide Teams im oberen Mittelfeld der Tabelle ein und haben selbst die Champions-League-Plätze in Schlagweite.

Personal:

Die Gäste müssen auf Benjamin Henrichs (Rot-Sperre) und Wendell (Gelb-Sperre) verzichten.

Sonstiges:

Gute Nachrichten für alle Fans von Toren - ist dies doch die Paarung mit der ultimativen Torgarantie! 64 Mal trafen beide Klubs in der Bundesliga bislang aufeinander und trennten sich nie mit 0:0 – kein anderes Duell fand historisch so oft statt, ohne dass es eine Nullnummer gab.

