Ausgangslage:

Das erste Montagsspiel dieser Bundesliga-Saison geht die Eintracht mit ordentlich Rückenwind an. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann drei der jüngsten vier Partien, so auch am vergangenen Spieltag gegen Köln (4:2). Nur gegen Augsburg setzte es eine empfindliche 0:3-Klatsche. Dennoch läuft es für Eintracht Frankfurt, im DFB-Pokal wurde durch einen Sieg gegen Mainz (3:0) das Halbfinale erreicht. Daran hat auch Top-Scorer Sebastien Haller mit acht Toren und drei Vorlagen seinen Anteil.

Leipzig ist weiter auf dem besten Weg, sich im Kampf um die Vizemeisterschaft durchzusetzen. Erstmals seit Oktober gewannen die Sachsen wieder zwei Bundesliga-Spiele am Stück und kommen nach 22 Spieltagen auf elf Siege. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl setzte sich zuletzt gegen den FC Augsburg mit 2:0 durch, zuvor gelang ein Sieg gegen Gladbach (1:0). Für das Gespann um Naby Keita und Timo Werner gilt es gegen Frankfurt, einen direkten Konkurrenten auf Abstand zu halten. Bei einer Niederlage würde die Eintracht sogar an Leipzig vorbeiziehen.

Personal:

Von seiner Verletzung wiedergenesen (Knochenödem) ist Eintracht-Kapitän David Abraham endlich wieder fit. Ob er gegen Leipzig schon auflaufen wird, steht allerdings noch nicht fest.

Die "roten Bullen" begrüßten bereits in der Euro-League-Partie am Donnerstag beim 3:1-Sieg gegen den SSC Neapel Mittelfeldstratege Emil Forsberg zurück im Aufgebot. Der Schwede könnte somit auch gegen Frankfurt wieder mitwirken.

Sonstiges:

Der erste Versuch von Ante Rebic, im deutschen Fußball Fuß zu fassen, verlief wenig erfolgreich. 2014/15 stand er als Florentiner Leihgabe in Diensten von RB Leipzig und sollte bei der Mission Aufstieg mithelfen. Das klappte nicht, Rebic kam nur auf zehn Einsätze und blieb ohne Torbeteiligung, Leipzig wurde am Saisonende Fünfter. Bei der Eintracht hingegen schoss der Kroate in 41 Liga-Spielen sechs Tore und gab vier Assists.

Leipzig ist gegen Frankfurt noch ungeschlagen. Die Ostdeutschen feierten zwei Siege und spielten einmal Unentschieden.

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Russ, Hasebe, Falette - da Costa, Boateng, Mascarell, Chandler - Wolf, Rebic - Haller

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban, Bernardo - Keita, Ilsanker - Sabitzer, Bruma - Poulsen, Werner

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

red mit dpa und sid | Stand: 09.02.2018, 08:00