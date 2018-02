Ausgangslage:

Nach den jüngsten Niederlagen beider Teams ist sowohl bei Frankfurt als auch in Köln Wiedergutmachung angesagt. Allerdings stehen beide Klubs trotz der Niederlagen in der Rückrunden-Tabelle noch in den Top 6. Frankfurts 0:3-Pleite beim FC Augsburg war ein für die Eintracht völlig untypisches Ergebnis in dieser Spielzeit. Schließlich stellt das Team von Trainer Niko Kovac die zweitbeste Abwehr der Liga - nach Tabellenführer Bayern München. Im Kampf um die europäischen Plätze tat die Niederlage zwar weh, war aber - rein von den Punkten her - zu verschmerzen. Die SGE ist mittendrin im Kampf um Europa.

Das sieht beim 1. FC Köln ganz anders aus. Wegen des tollen Rückrundenstarts des Tabellenletzten finden sich die Kölner aber zumindest in der schon angesprochenenen Rückrundentabelle auf einem internationalen Platz wieder. Sieben Punkte aus vier Spielen in 2018 sind eine gute Bilanz. Für den Klassenerhalt müssen aber noch einige weitere Zähler auf das Konto der Kölner. Bestätigt man in Frankfurt die, trotz 2:3-Pleite, gute Leistung gegen den BVB , dürfen sich die Fans weiter große Hoffnungen machen.

Personal:

Neues an der Verletzungsfront gibt es aus Sicht der Eintracht nicht zu vermelden. Auch gegen Köln wird Trainer Kovac nicht auf die Dienste von David Abraham (Knochenödem), Alex Meier (Knöchelprobleme), Danny Blum (Wadenprobleme) und Jonathan de Guzman (Trainingsrückstand) setzen können.

Sein Gegenüber, FC -Trainer Stefan Ruthenbeck, hat zwar noch längst nicht alle Mann wieder an Bord, die Situation bei den Kölnern hat sich aber im Vergleich zur Hinrunde deutlich entspannt. Mit Marcel Risse könnte einer der Langzeitverletzten sogar wieder in den Kader zurückkehren. Definitiv fehlen werden aber Tim Handwerker (Mittelhandbruch), Nikolas Nartey (Oberschenkelverletzung) und Leonardo Bittencourt (Adduktorenbeschwerden). Auch Christian Clemens (Muskelverletzung) ist fraglich.

Sonstiges:

Das Duell Frankfurt gegen Köln ist etwas für Zahlenfreunde: In den jüngsten acht Aufeinandertreffen wechselte sich der Sieger jeweils ab. Da Frankfurt das Hinspiel gewann, wäre gemäß dieser Serie nun wieder der FC dran.

Bei einem solchen Sieg behilflich sein könnte womöglich Claudio Pizarro. FC -Trainer Ruthenbeck wechselte den Peruaner in der Rückrunde schon zweimal ein. Die nächste Einwechslung würde ihn zum Rekordjoker der Bundesliga machen 122 Mal wurde Pizarro in seiner Karriere bislang eingewechselt. Der aktuelle Rekordhalter Mehmet Scholl (123) nur einmal mehr.

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Salcedo, Hasebe, Falette - Wolf, Mascarell, Chandler - Boateng, Gacinovic - Haller, Rebic



1. FC Köln: T. Horn - Sörensen, Jorge Meré, Heintz, Hector - Höger, Özcan - Klünter, Jojic - Terodde, Cordoba



Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

red mit dpa und sid | Stand: 09.02.2018, 08:00