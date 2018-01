Ausgangslage:

"The trend is (not) your friend": Im Heimspiel zum Rückrundenauftakt gegen Freiburg gelang Eintracht Frankfurt nur ein Remis, in Wolfsburg gab es einen verdienten Auswärtssieg. Es bleibt dabei - die Elf von Nico Kovac ist vor heimischem Publikum in dieser Saison ein Problemfall. Auf des Gegners Platz auf Bayern-Niveau, liegen die Frankfurter daheim auf dem Relegationsplatz, nur die Kellerkinder aus Bremen und Köln sind noch schlechter. Die Partie gegen Gladbach wäre der ideale Moment, den Trend umzukehren - mit einem Sieg würde man sich am direkten Konkurrenten im Kampf um Europa vorbeischieben und über Nacht von Rang zwei grüßen.

Video starten, abbrechen mit Escape Hecking stellt sich auf "provozierende Spielweise" ein | Sportschau.de | 25.01.2018 | 00:34 Min. | Verfügbar bis 25.01.2019 | Das Erste

Der Gegner hat allerdings wieder Oberwasser, denn die Wiedergutmachung nach der ärgerlichen Derby-Pleite in Köln ist geglückt. Gegen Augsburg feierte die Hecking-Elf einen verdienten Heimsieg. Nun steht wieder die Gladbacher Wundertüte auf dem Programm. In fremden Stadien ist in dieser Saison alles drin: Chancenlosen Niederlagen in Freiburg oder Wolfsburg stehen begeisternde Siege in Berlin oder Hoffenheim gegenüber.

Personal:

SGE -Trainer Niko Kovac kann wieder auf Defensivspieler Marco Russ zurückgreifen. Der 32-Jährige hatte zuletzt wegen Fersenproblemen pausieren müssen.

Mönchengladbach muss erneut auf sechs Profis verzichten. Ibrahima Traoré, Fabian Johnson, Tobias Strobl, Laszlo Benes, Mamadou Doucouré und Raul Bobadilla fallen wegen Verletzungen aus. Weltmeister Christoph Kramer könnte dagegen wieder zum Team gehören. Der Mittelfeldspieler hatte gegen Augsburg wegen eines grippalen Infekts gefehlt.

Stimmen:

"Gladbach kommt aus ganz anderen Tabellenregionen. Sie haben in den letzten Jahren viel internationale Erfahrungen in der Champions League und der Europa League sammeln können. Sie sind der Favorit" , sagt Kovac am Donnerstag.

Sein Gegenüber gibt das Lob zurück: "Niko Kovac verrichtet in Frankfurt eine herausragende Arbeit. Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt. Sie konkurriert zurecht um die europäischen Plätze.Wir wollen dort aber natürlich etwas mitnehmen" , sagt Gladbachs Trainer Dieter Hecking. Abwehrspieler Nico Elvedi meinte: "Wenn wir unsere Stärken abrufen, bin ich überzeugt, dass wir in Frankfurt punkten werden. Wir haben viel Qualität."

Sonstiges:

Die Eintracht spielt ausgesprochen gerne und erfolgreich am Freitagabend. In der Bundesliga sind die Hessen seit zehn Freitagsspielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage an einem Freitagabend gab es am 12. Dezember 2014 bei der TSG Hoffenheim.

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Salcedo, Hasebe, Falette - Wolf, Mascarell, Chandler - Boateng, Gacinovic - Haller, Rebic

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer, Zakaria - Herrmann, Hazard - Stindl, Raffael

Schiedsrichter: Fritz (Korb)



Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 27.01.2018 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 27.01.2018 | Das Erste

Stand: 26.01.2018, 08:00