Ausgangslage:

Für den SC Freiburg hätte die Hinrunde ruhig noch länger dauern können. Fünf Spiele ohne Niederlage in Folge und der Sprung in der Tabelle von Platz 17 (acht Punkte) auf 13 (19 Punkte) haben dem SC schöne Feiertage und einen guten Rutsch beschert. Nur der spät verspielte Zwei-Tore-Vorsprung gegen Augsburg trübte ein wenig die Freude. Ein Sieg gegen Frankfurt würde den Freiburgern weiteren Rückenwind geben.

Bei der Eintracht verlief die Winterpause ebenfalls recht harmonisch. Auf Tabellenplatz acht und mit nur zwei Punkten Rückstand auf den den Dritten Borussia Dortmund liegt Eintracht Frankfurt voll im Soll. Doch auch hier ist nicht alles Rosarot - schließlich wird weiter um die sportliche Zukunft von Alexander Meier gerätselt.

Personal:

Lukas Kübler (Innenbandzerrung im Knie), Nicolas Höfler (Rückenprobleme) und Yoric Ravet (Achillessehnenreizung) sind für die Partie fraglich. "Die Verletzungen sind unschön, und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison" , sagte SC-Trainer Christian Streich am Donnerstag.

Bei Eintracht Frankfurt sind David Abraham (Probleme an der Wade) und Ante Rebic noch fraglich. Meier (Fersen-OP), Simon Falette (5. gelbe Karte) und Jonathan de Guzman (Schulterverletzung) werden dem Kader nicht angehören.

Stimmen:

Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner stapelt trotz erfolgreicher Hinrunde tief: "Wir haben alles für eine gute Rückrunde getan. Nun müssen wir schauen, wo wir stehen. Unser erstes Ziel ist es, so schnell wie möglich den Klassenerhalt perfekt zu machen." Über den Gegner sagt er: "Mit dem SC Freiburg kommt ein Gegner, der schwer zu bespielen ist und der sich immer etwas einfallen lässt."

Freiburgs Coach Christian Streich zollt dem Gegner großen Respekt: "Frankfurt hat die Qualität, Spiele zu gewinnen. Sie haben eine sehr starke Hinrunde gespielt. Frankfurt zeigt Mentalität, Feuer und Leidenschaft und ist im richtigen Moment abgezockt.“ Außerdem freut er sich auf den Rückrunden-Auftakt: "Wir haben es in den letzten Spielen gut gemacht. Jetzt geht es aber wieder bei null los und wir wollen uns in Frankfurt neu beweisen.“

Sonstiges:

Nils Petersen hat zuletzt viel Post bekommen: "Ich habe unheimlich viele Bücher zugeschickt bekommen, Mails, Einladungen, Gutscheine. Ein Museum in Mecklenburg-Vorpommern hat mir Eintrittskarten geschickt", sagte der 29-Jährige dem Kicker. Anlass war ein Focus-Interview, in dem der Freiburger Angreifer die Fußball-Branche als oberflächlich und viele Spieler als nicht so belesen bezeichnet hatte. "Salopp gesprochen, verblöde ich seit zehn Jahren" , sagte Petersen dem Magazin.

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Russ, Hasebe, Salcedo - Wolf, Mascarell, Willems - Boateng, Gacinovic - Haller, Rebic

SC Freiburg: Schwolow - Kübler, Koch, Söyüncü, Günter - Abrashi - Haberer - Kath, Terazzino - Petersen, Kleindienst

Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Stand: 12.01.2018, 08:00