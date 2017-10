Ausgangslage:

Die Eintracht hat zuletzt ihr großes Problem abschütteln können, schließlich erzielten die Frankfurter in zwei Spiele jeweils zwei Tore. Davor waren in Hessen nur laue Angriffslüftchen zu messen gewesen. Nie gelang mehr als ein Treffer. Das Schöne für die SGE - die vier Tore gegen Stuttgart und Hannover waren auch sechs Punkte wert.

Mit dem BVB kommt ein Team nach Frankfurt, das aber noch viel besser weiß, wie man Tore erzielt. Schon 23 Mal haben die Dortmunder in acht Spiele getroffen - ligaspitze!

Dennoch wird am Borsigplatz derzeit eher Trübsal geblasen: Gegen RB Leipzig setzte es die erste Heimniederlage seit dem Gründungsjahr 1909 (gefühlt). Und in der Champions League enttäuschte das Team erneut. Nach dem Unentschieden in Nikosia dürfte das Achtelfinale unerreichbar sein.

Personal:

Lukasz Piszczek rechnet nach seinem Außenbandanriss im rechten Knie bis zur Winterpause nicht mehr mit einem Einsatz. "Ich werde zurückkommen, wenn die Zeit dafür reif ist. Ich hoffe, gleich nach Neujahr" , sagte der Pole. Dortmunds Manager Michael Zorc hatte sehr verärgert über die Verletzung des 32-Jährigen im Länderspiel gegen Montenegro (4:2) reagiert. Beim BVB fehlen außerdem Marco Reus, Sebastian Rode, Erik Durm weiterhin.

In Frankfurt muss BVB-Trainer Peter Bosz außerdem auf Sokratis verzichten, der gegen Leipzig die Rote Karte sah. In der Abwehrzentrale werden wahrscheinlich Marc Bartra und Ömer Toprak auflaufen - allerdings war auch Toprak zuletzt angeschlagen.

Bei Frankfurt ist die Lage noch deutlich angespannter. Spielmacher Marco Fabian muss wohl noch vier Wochen pausieren. Der 28-Jährige hatte sich Mitte August einer Operation an der Lendenwirbelsäule unterziehen müssen. Abwehrspieler Simon Falette fehlt gesperrt.

Dazu kommt eine ganze Latte an Verletzten und angeschlagenen Spielern: Alexander Meier, Danny da Costa, Omar Mascarell, Sloboda Medojevic, Timothy Chandler, Jonathan de Guzman, Gelson Fernandes und Marc Stendera.

Sonstiges:

Pierre-Emerick Aubameyang steht nach nicht einmal einem Viertel der Saison schon wieder bei zehn Treffern und erzielte damit mehr Tore als neun Bundesligisten – unter anderem hat der BVB-Star zwei Treffer mehr auf dem Konto als die Frankfurter Eintracht.

Stand: 20.10.2017, 07:00