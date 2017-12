Jedes Bundesliga-Wochenende das Gleiche. Seit vier Jahren und vier Monaten. Seit Pep Guardiola zu den Titel-Erfolgen Bayern Münchens eine Spielweise etablierte, die Übermacht sichtbar werden ließ. Der Rekordmeister und Champions-League-Sieger erdrückte seine Gegner fortan mit zum Teil brutal langen Ballbesitzphasen. Seit August 2013 die immer gleiche Frage: Kann der nächste Gegner das "Mia-san-Mia"-Siegesritual durchbrechen?

Zu Saisonbeginn konnte man dank der Arbeit von Carlo Ancelotti immer mal wieder "ja, vielleicht" sagen. Seit Jupp Heynkes vor zwei Monaten wie ein Merlin die scheinbar manifestierte Unbesiegbarkeit zurückzauberte (elf Siege in zwölf Spielen), ist das anders.

Frankfurt funktionierende Defensiv-Achse

Aber jetzt die Eintracht. Frankfurt wird es den Bayern schwer machen, die zuletzt in der Champions League die "Übergalaktischen" aus Paris auf die Erde zurückholten. Weil Frankfurt noch vom jüngsten Versuch in der eigenen Arena - einem 2:2 in Unterzahl - weiß, wie es geht. Weil Eintrachts Sportdirektor Fredi Bobic eine respektlose und harte Gangart angekündigt hat. Weil Frankfurt mit Hradecky, Abraham, Boateng und Haller eine funktionierende Achse hat und diese Stabilität in Zahlen nachweisbar ist.

Frankfurts Verteidiger lassen sich von ihren Gegnern selten überspielen - 41 Mal in 90 Minuten. Dies ist in der Bundesliga ein Spitzenwert, der nur von einem Team unterboten wird: Bayern München, das mit 36 überspielten Verteidigern die defensive Packing-Rangliste einsam anführt.

Kovac als Heynckes-Nachfolger?

Frankfurt ist punktgleich mit Dortmund, nur einen Zähler hinter Hoffenheim. Der Erfolg am Main hat einen Namen: Niko Kovac. Er übernahm am 8. März 2016 einen designierten Absteiger und machte daraus einen Pokalfinalisten, den er nun in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Aus personell scheinbar wild zusammengewürfelten Haufen machte er funktionierende Mannschaften, kommuniziert smart und souverän nach innen wie außen.

Kein Wunder, dass auch sein Name im Zusammenhang mit der Nachfolge von Jupp Heynkes im kommenden Frühsommer genannt wird. Seine Familie lebt in München, sein Medienberater ist der ehemalige Bayern-Direktor Markus Hörwick. Ja, das Spiel Frankfurt gegen Bayern am Samstag ist eines aus der alten Zeit, eines, bei dem man nicht schon vorher weiß, wer gewinnt.

Die möglichen Aufstellungen:

Frankfurt: Hradecky, Salcedo, Abraham, Falette - M. Wolf, K.-P. Boateng, Hasebe, Willems - Gacinovic, Haller, Rebic

Bayern: Ulreich - Kimmich, J. Boateng, Hummels, Alaba - Martinez, Vidal - Müller, James, Coman - Lewandowski

Schiedsrichter: Harm Osmers

